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Тля на растениях: можно ли использовать спирт для борьбы с вредителем

3:38
Садоводство » Вредители и болезни

В борьбе за здоровье и красоту домашних и садовых растений часто появляются различные вредители, такие как тля. Этот мелкий насекомый питается соками растений, вызывая их деформацию, появление пятен и снижение общего иммунитета. Поэтому садоводы и цветоводы ищут эффективные способы борьбы с тлей. Один из распространенных вопросов — можно ли протирать листья растений спиртом, чтобы избавиться от этого вредителя?

Сад, огород
Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород

Спирт как средство борьбы с тлей: факт или миф?

Использование спирта (изопропилового или этилового) в качестве дезинфицирующего средства для растений — это довольно распространенная практика, особенно в домашних условиях. Кажется, что спирт может уничтожить вредных насекомых и их яйца. Однако стоит знать, что применение спиртовых растворов на листьях растений — не всегда безопасно и эффективно.

В чём опасность протирания спиртом?

Раздражение и ожоги листьев  

Спирт — сильный дезинфицирующий и обезжиривающий агент. При контакте с листьями он может вызвать их высыхание, появление ожогов и пятен. Особенно это актуально для молодых и нежных листьев, которые чувствительны к химикатам.

Негативное влияние на растение  

Спирт быстро испаряется, но его пары могут проникать внутрь тканей растения и негативно воздействовать на клетки, нарушая газообмен и процессы фотосинтеза.

Неэффективность против яиц и скрытных форм  

Тля — это не только взрослые особи, но и яйца, а также личинки, спрятанные под листьями или внутри кистей. Протирка поверхности листа не способна проникнуть внутрь так глубоко, чтобы уничтожить все стадии вредителя.

Что говорит специалист?

Большинство селекционеров и агрономов рекомендуют избегать применения спирту для борьбы с тлей на декоративных и плодовых растениях. Вместо этого рекомендуется использовать более безопасные и проверенные методы:

  • Механическая уборка  

Протирать листья мягкой тряпкой или ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе — безопасный и действенный способ избавления от тли. Мыльный раствор (например, хозяйственное мыло или специальный инсектицид) снижает количество насекомых и вызывает их гибель.

  • Использование инсектицидных средств  

Биологические препараты (например, акарициды или акарицидные препараты на основе инсектицидных бактерий) позволяют эффективно бороться с тлей, не нанося вреда растениям и окружающей среде.

  • Народные методы  

Настои крапивы, чеснока или табака — проверенные средства, безопасные для растений и человека.

Можно ли протирать листья спиртом?

В целом, рекомендуется избегать протирания листьев спиртом, так как это может навредить растению и не дать гарантии полного избавления от тли. Лучшими способами являются механическое удаление, опрыскивания мыльным раствором или применение одобренных инсектицидных средств.

Что делать, если тля проникла глубоко?

При массовом заражении и устойчивых вредителях лучше обратиться к специалистам или использовать проверенные химические препараты в соответствии с инструкциями. Также важно соблюдать меры профилактики: не допускать скопления грязи, своевременно удалять пораженные части растений и укреплять иммунитет растений правильным питанием.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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