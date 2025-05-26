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Опрыскивание смородины в период цветения: что выбрать для защиты от вредителей

3:52
Садоводство » Деревья и кустарники

Время цветения — один из самых уязвимых периодов для смородины. В этот момент кусты особенно подвержены нападению вредителей, таких как тля, клещи, гусеницы и щитовки. Правильная защита растения — залог полноценного развития и богатого урожая ягод. Однако, поскольку цветение совпадает с пиком активности пчел и других опылителей, важно уметь выбрать безопасные средства для обработки, чтобы не навредить полезным насекомым и окружающей среде.

Куст смородины
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Куст смородины

Почему важна правильная обработка во время цветения

Обработка смородины в период цветения требует особого внимания. Использование сильных химикатов в этот момент может не только уничтожить вредителей, но и нанести вред опылителям, что отрицательно скажется на дальнейшем плодоношении. Поэтому садоводы предпочитают применять более безопасные, натуральные или биологические средства, которые помогают бороться с вредителями и при этом не мешают пчелам.

Наиболее распространённые вредители смородины в цветение

  • Тля — повреждает листья и цветочные бутоны, вызывая деформацию и задержку развития ягод.  
  • Паутинные клещи — вызывают появление паутины на ветках и листьях, подрывают здоровье кустарника.  
  • Гусеницы и личинки бабочек — поедают цветки и молодые листья.  
  • Щитовки — питаются соками растения, вызывая его истощение и снижение урожайности.  

Обнаружив признаки наличия вредителей, важно своевременно принять меры.

Современные и безопасные средства обработки

Для защиты цветущей смородины рекомендуется использовать такие средства:

  • Мыльные растворы — раствор хозяйственного мыла (5-10 г на литр воды) помогает избавиться от тли и мелких насекомых. Обработка этим раствором безопасна для пчел, а омыватель подойдет для ранних или поздних утренних часов.  
  • Настои трав — чесночный, пижамный или луковый настои изготавливаются на основе натуральных компонентов и являются эффективными инсектицидами, при этом безопасными для опылителей. Например, немного измельченного чеснока заливают водой, настаивают и используют для опрыскивания.  
  • Биологические препараты — средства, основанные на бактериях или натуральных компонентах, такие как «Фитоверм», «Актофит», «Битоксибациллин». Они активно борются с вредителями и одновременно безопасны для пчел. Однако, необходимо точно соблюдать инструкции и предпочтительно проводить обработку в безветреную погоду.  
  • Химические инсектициды — используют только при сильных поражениях, избегая полной цветущей культуры, чтобы не навредить опылителям и окружающей среде.

Правила обработки

  • Опрыскивания лучше проводить рано утром или вечером, когда пчелы не активны.  
  • Распыление должно быть равномерным, чтобы покрыть все части кустов — листья, бутоны и цветки.  
  • После обработки желательно избегать дождя в течение 24 часов.  
  • Не следует применять сильные химикаты в разгар пика цветения, чтобы сохранить экологическую безопасность сада.

Защита цветущей смородины — важный этап ухода за садом. Выбирая средства, садоводы должны отдавать предпочтение экологичным и безопасным для пчел препаратам. Такие меры помогут сохранить здоровье растения, обеспечить его склонность к хорошему развитию и получить богатый урожай ягод без вреда для окружающей среды.  

Правильное опрыскивание — залог здоровья вашего сада и яркого, спелого урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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