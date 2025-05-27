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Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит

1:36
Садоводство

На грядке он выглядит идеально — крупный, плотный, с сочной шелухой. Но стоит попробовать — и сразу становится ясно: такой лук не хочется добавлять ни в салат, ни в суп. Горечь, от которой морщишься, не редкость даже у привычных сортов. Но причина чаще всего вовсе не в генетике.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Горький лук — не ошибка природы

Распространённое заблуждение — списывать резкий вкус на особенности сорта. На деле виноват сам огородник: даже один пропущенный полив может запустить цепную реакцию. Когда почва пересыхает, у лука тормозится обмен веществ. В результате в тканях начинают накапливаться горькие соединения.

Полив — это не мелочь

Для лука важно не просто получать влагу, а делать это стабильно. Особенно в жаркие дни. Если дать растению "высохнуть", а потом обильно полить — вкус уже не спасти.

Как поливать правильно:

  • в жару — каждые 1-2 дня;

  • по 5-10 литров воды на 1 м²;

  • только под корень, избегая переувлажнения.

Питание тоже важно

Лук любит подкормки. Калий и фосфор — ключевые элементы для вкуса. А вот с азотом лучше не перебарщивать: он увеличит массу, но может усилить горечь.

Горький лук — это сигнал о нарушении режима ухода. Хотите получить сладковатый, сочный урожай? Следите за влажностью почвы и не забывайте подкармливать посадки. Такой лук украсит любое блюдо, а не испортит его.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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