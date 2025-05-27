Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит

На грядке он выглядит идеально — крупный, плотный, с сочной шелухой. Но стоит попробовать — и сразу становится ясно: такой лук не хочется добавлять ни в салат, ни в суп. Горечь, от которой морщишься, не редкость даже у привычных сортов. Но причина чаще всего вовсе не в генетике.
Распространённое заблуждение — списывать резкий вкус на особенности сорта. На деле виноват сам огородник: даже один пропущенный полив может запустить цепную реакцию. Когда почва пересыхает, у лука тормозится обмен веществ. В результате в тканях начинают накапливаться горькие соединения.
Для лука важно не просто получать влагу, а делать это стабильно. Особенно в жаркие дни. Если дать растению "высохнуть", а потом обильно полить — вкус уже не спасти.
Как поливать правильно:
в жару — каждые 1-2 дня;
по 5-10 литров воды на 1 м²;
только под корень, избегая переувлажнения.
Лук любит подкормки. Калий и фосфор — ключевые элементы для вкуса. А вот с азотом лучше не перебарщивать: он увеличит массу, но может усилить горечь.
Горький лук — это сигнал о нарушении режима ухода. Хотите получить сладковатый, сочный урожай? Следите за влажностью почвы и не забывайте подкармливать посадки. Такой лук украсит любое блюдо, а не испортит его.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.