Томаты, в которых больше пользы, чем в чернике

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте: в огороде зреет томат с кожицей цвета темного шоколада и бордо, а на вкус — как фруктово-пряный микс с лёгкой кислинкой. Это не фантазия, а реальность под названием Кумато.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Черные томаты

От Галапагосов до вашей теплицы

'Кумато' появился не в лаборатории, как думают некоторые, а в результате многолетней селекции. Его предки — дикие томаты из Южной Америки, в том числе с Галапагосских островов. Учёные скрещивали их с культурными сортами, чтобы получить устойчивые, вкусные и красивые плоды.

Цвет — не просто эффектность

Тёмный оттенок кожуры объясняется высоким содержанием антоцианов — тех самых, что есть в чернике и баклажанах. Они не только придают плодам необычный цвет, но и делают их особенно полезными для сердца и сосудов.

Что внутри

Плоды 'Кумато' округлые, плотные, до 120 г. Внутри — сочная мякоть с удивительным вкусом: сладость с пряными и фруктовыми нотками. Его едят свежим, запекают, добавляют в салаты и соусы — вкус раскрывается в любом виде.

Уход без капризов

Сорт подходит для открытого грунта и теплиц. Главное — солнце, дренированная почва и умеренный полив под корень. Формируйте в 1-2 стебля, удаляйте пасынки и удобряйте органикой. Созревает 'Кумато' за 100-120 дней, радуя до заморозков.

Развеем мифы

— Это ГМО? Нет, только традиционная селекция.

— Горчит? Наоборот, вкус мягкий и сбалансированный.

— Капризен? Устойчив к болезням, особенно к фитофторозу.

Почему стоит попробовать

'Кумато' - это не просто необычный томат. Он долго хранится, полезен, устойчив и радует вкусом. Идеальный выбор для тех, кто хочет вырастить нечто особенное без особых усилий.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

