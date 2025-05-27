Зря выдёргивают: 6 дикоросов, которые полезнее любого цветка

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мы привыкли считать их сорняками — и напрасно. Некоторые дикоросы не просто достойны остаться на участке, но и способны сделать его ухоженнее, красивее и даже полезнее.

Фото: Own work by Андрей Корзун (Kor!An), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тысячелистник

Тысячелистник — добрый страж урожая

Он украсит бедные почвы нежными соцветиями в пастельных тонах, а его корни обогатят землю микроэлементами. Настой тысячелистника помогает защитить сад от тли и клещей, а сам он отпугивает вредителей.

Манжетка — кружевной бордюр без хлопот

Её бархатистые листья будто сплетены из зелёного кружева. Манжетка эффектно обрамляет клумбы и дорожки, создавая визуальную мягкость. Чтобы сдержать разрастание, достаточно вовремя удалять цветоносы.

Сныть пестролистная — осветитель теневых зон

Её листья с белыми разводами оживляют даже самые тёмные уголки сада. Плотный ковёр не пускает другие сорняки. Главное — не дать ей зацвести, иначе декоративный облик исчезнет.

Черноголовка — аптечка в цветнике

Неброские цветы скрывают мощный лечебный потенциал: растение останавливает кровь, ускоряет заживление ран и неприхотливо растёт даже в тени. Настоящая находка для аптекарского огорода.

Вероника персидская — небо у земли

Её синие цветы напоминают отражение неба на земле. Стебли образуют плотный ковёр, который сохраняет влагу и защищает почву от перегрева. Главное — высаживать её в ограниченных зонах, например, в рокарии.

Луговая герань — красота без хлопот

Она быстро разрастается, заполняет пустоты и распускает сиреневые цветы без капризов. Ни подкормок, ни полива она почти не требует. Листва придаёт клумбам выразительный объём.

Иногда лучше не вырывать, а присмотреться. Некоторые "сорняки" оказываются настоящими подарками для вашего сада.

Уточнения

Дикоро́сы — дикорастущие полезные растения. Под этим термином обычно понимают дикорастущие, то есть не культивированые человеком растения, пригодные для употребления в пищу.



