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Хочешь хороший урожай? Держи эти культуры подальше друг от друга

1:40
Садоводство

На первый взгляд — идеальная парочка для грядки. Яркий перец и сочная морковь отлично смотрятся в салате, но вот в земле они — настоящие соперники. Соседство этих культур может обернуться не только потерей урожая, но и борьбой с вредителями и болезнями. Почему так происходит — объясняем.

Перец болгарский
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец болгарский

Тайная вражда начинается под землёй

Корневая система перца и моркови выделяет вещества, которые подавляют рост друг друга. Морковь, защищаясь, тормозит развитие перца. Тот, в свою очередь, угнетает корнеплод, в результате чего вместо урожая — слабые кусты и тонкие кривые "хвостики".

Разный подход к поливу

Моркови требуется глубокое промачивание почвы, а перец предпочитает умеренную влажность. Обеспечить одинаково комфортные условия для обоих — практически невозможно. Один страдает от сухости, другой — от переувлажнения.

Конкуренция за питание

Обе культуры активно потребляют фосфор и калий. Если высадить их рядом, они будут бороться за каждый грамм удобрений, истощая почву и лишая друг друга необходимых микроэлементов.

Общие враги

Морковная муха легко переключается на перец, а тля, наоборот, с перца мигрирует на ботву. В итоге одна грядка превращается в настоящий очаг проблем.

Сажайте правильно

  • Перец отлично уживается с луком и базиликом — они отпугивают вредителей и улучшают вкус плодов.

  • Морковь предпочитает соседство с горохом, редисом или чесноком.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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