Глубоко в землю — и в прибыль: тайна посадки кешью раскрыта

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мало кто знает, но кешью — это не только вкусный орех, а ещё и удивительно выносливое дерево, которое легко растёт в жарком климате и неприхотливо к почве. Родом из Бразилии, оно даёт не только орех, но и ароматный мясистый плод, который часто недооценивают.

Фото: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каштан кешью

Выращивать кешью можно не только в промышленных масштабах — дерево подходит и для личных участков. Особенно это интересно тем, кто хочет завести урожайную, стойкую к засухе культуру и со временем выйти на доход.

Где и как кешью растёт лучше всего

Кешью — сугубо "солнечное" растение. Идеальный климат для него — сухой, тёплый, от +24 до +32 °C. Оно легко переживает засуху, но не любит холод, переувлажнение и тяжёлые глинистые почвы.

Идеальные условия:

рыхлая песчаная почва, хорошо дренированная;

pH от 5,5 до 6,5;

отсутствие застоя воды и переуплотнения.

Как правильно посадить кешью

Несмотря на то что кешью можно вырастить из семян, если вы хотите получить качественные плоды и ускорить развитие дерева, лучше использовать саженцы или черенки, размноженные методом прививки. Начните с подготовки участка: удалите все сорняки и выкопайте посадочные ямы размером 60x60x60 см. Каждую яму заправьте смесью удобрений — добавьте 20 кг хорошо перепревшего навоза, 500 г простого суперфосфата и, при необходимости, 200 г извести для корректировки кислотности почвы. Всё это тщательно перемешайте с вынутой из ямы землёй.

Саженец устанавливается строго по центру ямы, при этом корневая шейка должна находиться на уровне земли. Чтобы защитить молодое растение от сильного ветра, обязательно установите рядом опорный кол. После посадки обильно полейте и поддерживайте регулярный полив в течение первых месяцев — до полного укоренения.

Что касается сроков посадки, оптимальное время — начало сезона дождей, то есть период с октября по февраль. Однако в регионах с возможностью полива кешью можно сажать в любое время года.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.

