Грядка в полумраке: растения, которые не любят солнце, но дарят вкус

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Есть травы, которые не просто терпят тень, а растут в ней как на дрожжах. Им не нужно обилие солнца, они не выгорают и не уходят в цвет, а дают больше листьев, чем на грядках под прямыми лучами. Эти растения — настоящая находка для балконов, затенённых уголков сада и ленивых дачников.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

Кто на грядке любит тень:

Мята

Идеальна для чая, лимонадов и свежих салатов. Растёт буйно, но вкус в тени будет мягче. Сажайте в горшках — тогда она не захватит весь участок.

Петрушка

Как кудрявая, так и плоская петрушка прекрасно чувствует себя в полутени. Подходит для супов, соусов, рагу и салатов. Главное — защита от заморозков.

Щавель

Кисловатый, свежий и яркий. Его листья хороши в супах, салатах и даже соусах. Вырастает быстро, даёт урожай долго. А ещё помогает при воспалениях и синусите.

Кервель

Нежная зелень с лёгким анисовым привкусом. Боится жары, зато в тени даёт отличный урожай. Добавляйте в блюда из курицы, рыбы и салаты.

Свежий лук

Украшает грядку и тарелку. Его луково-зелёный вкус делает вкуснее всё: от масла с травами до запечённого картофеля.

Совет: подкармливайте травы жидкими удобрениями, а иногда — водорослевым экстрактом. Это усилит вкус и укрепит здоровье растений.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

