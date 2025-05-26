Колорадский жук атакует: как не дать ему шанса на вашем участке

Каждое лето — как по сценарию: ботва поникла, листочки погрызены, личинки рыжими пятнами облепляют стебли. Колорадский жук снова в деле. И если вам рассказывали, что кто-то полностью избавился от него — не верьте. Это сказки. Но сдерживать натиск можно — и вот как.
Главная правда, которую редко озвучивают: даже самые удачливые дачники избавлялись от жука лишь на время. Стоит соседу провести обработку, как "враг" тут же переходит на ваш участок. Плюс — у колорадского жука потрясающая способность вырабатывать устойчивость к препаратам, особенно если использовать одно и то же средство повторно.
Осенью и весной — уборка ботвы, перекапывание, ловушки и приманки.
Чем меньше жуку где зимовать — тем меньше он "воскреснет" весной.
Химию лучше оставить для крайних случаев. Вместо этого — современные "био"-препараты. Но обязательно чередуйте средства, иначе вредитель адаптируется.
Колорадские жуки не любят определённые запахи. Высадите:
по периметру: бархатцы, пижму, календулу
в междурядья: чеснок, лук, кинзу, мяту, петрушку
Такие соседи не только полезны, но и действуют как естественные отпугиватели.
Никакие хитрости не заменят ежедневного обхода и сбора взрослых жуков, личинок и кладки. Да, это труд, но пока ещё никто не придумал метода лучше.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.