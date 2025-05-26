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Колорадский жук атакует: как не дать ему шанса на вашем участке

1:45
Садоводство

Каждое лето — как по сценарию: ботва поникла, листочки погрызены, личинки рыжими пятнами облепляют стебли. Колорадский жук снова в деле. И если вам рассказывали, что кто-то полностью избавился от него — не верьте. Это сказки. Но сдерживать натиск можно — и вот как.

Колорадский жук
Фото: commons.wikimedia.org by Adámozphoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колорадский жук

Забудьте о волшебных рецептах

Главная правда, которую редко озвучивают: даже самые удачливые дачники избавлялись от жука лишь на время. Стоит соседу провести обработку, как "враг" тут же переходит на ваш участок. Плюс — у колорадского жука потрясающая способность вырабатывать устойчивость к препаратам, особенно если использовать одно и то же средство повторно.

Комплексный подход — единственный рабочий

1. Профилактика

Осенью и весной — уборка ботвы, перекапывание, ловушки и приманки.
Чем меньше жуку где зимовать — тем меньше он "воскреснет" весной.

2. Обработка посадок

Химию лучше оставить для крайних случаев. Вместо этого — современные "био"-препараты. Но обязательно чередуйте средства, иначе вредитель адаптируется.

3. Природные барьеры

Колорадские жуки не любят определённые запахи. Высадите:

  • по периметру: бархатцы, пижму, календулу

  • в междурядья: чеснок, лук, кинзу, мяту, петрушку

Такие соседи не только полезны, но и действуют как естественные отпугиватели.

А самый эффективный способ — старый добрый ручной сбор

Никакие хитрости не заменят ежедневного обхода и сбора взрослых жуков, личинок и кладки. Да, это труд, но пока ещё никто не придумал метода лучше.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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