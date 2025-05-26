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Выносливый как крыжовник, вкусный как смородина: гибрид для умных дачников

2:51
Садоводство

Один раз посадить — и наслаждаться до 50 лет. Кассель (или кассилия) — это нечто большее, чем просто ягода. Это удивительный гибрид черной смородины и крыжовника, который растёт без прививки, спокойно переживает морозы до -25 °C и каждый июль радует ведрами полезных и вкусных ягод. А еще он почти не требует ухода и идеально подходит даже для новичков.

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Что такое кассель

Это гибрид Ribes x nidigrolaria, выведенный в 1970-х в Шотландии. Объединил всё лучшее от "родителей":

  • терпкий аромат и витамины — от смородины

  • крупный размер и урожайность — от крыжовника

  • устойчивость к болезням и холодам — как бонус

Ягоды тёмные, с гладкой кожицей и удивительно сбалансированным вкусом: чуть сладкие, немного кисловатые и очень сочные. Едят свежими, варят джем, чатни, сироп и даже ароматизируют уксус.

Почему стоит посадить

  • Без прививки и сложных процедур: достаточно черенка

  • Легко выращивать: посадить и забыть

  • Выдерживает морозы: до -25 °C без укрытия

  • Обильно плодоносит: до 5 кг с куста уже на 3-4 год

  • Созревает рано: в июле, когда клубника уже отошла, а малина ещё не поспела

Как вырастить кассель у себя

Место:

  • полутень в жарком климате, солнце — в прохладном
  • любит слабокислую почву с органикой
  • неприхотлив к составу земли (в отличие от смородины, не боится извести)

Посадка:

  • с октября по март
  • в яму 40x40 см положить компост
  • сажать немного глубже, чем рос в горшке
  • замульчировать и поливать только при засухе

Уход:

  • раз в год — мульча
  • раз в 2-3 года — лёгкая обрезка
  • без опрыскиваний и обработок

Лучшие сорта:

  • Йоста — классика: стабильный урожай и крепкое здоровье

  • Джогранда — сладкие крупные ягоды

  • Jostine — раннее созревание, идеален для прохлады

  • Black Satin — насыщенный вкус, ближе к смородине

Чем удивит в кулинарии

  • свежий вкус — мягче смородины, но интереснее крыжовника

  • джемы и желе — легко загущаются без желатина

  • уксус, сиропы, чатни — для летних салатов и мясных блюд

  • гарнир к десертам и шоколаду — неожиданно удачный союз

Польза, которая впечатляет

  • Витамин C — в 2 раза больше, чем в апельсине

  • Антоцианы — антиоксиданты для сосудов

  • Минералы и клетчатка — железо, калий, марганец

  • Иммунная поддержка — особенно в свежем виде

Почему его не видно в продаже

  • быстро мнутся при транспортировке

  • мало кто о нём знает — путают со смородиной

  • невыгоден для массового производства, но идеален для дачи

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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