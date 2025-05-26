Выносливый как крыжовник, вкусный как смородина: гибрид для умных дачников

Один раз посадить — и наслаждаться до 50 лет. Кассель (или кассилия) — это нечто большее, чем просто ягода. Это удивительный гибрид черной смородины и крыжовника, который растёт без прививки, спокойно переживает морозы до -25 °C и каждый июль радует ведрами полезных и вкусных ягод. А еще он почти не требует ухода и идеально подходит даже для новичков.
Это гибрид Ribes x nidigrolaria, выведенный в 1970-х в Шотландии. Объединил всё лучшее от "родителей":
терпкий аромат и витамины — от смородины
крупный размер и урожайность — от крыжовника
устойчивость к болезням и холодам — как бонус
Ягоды тёмные, с гладкой кожицей и удивительно сбалансированным вкусом: чуть сладкие, немного кисловатые и очень сочные. Едят свежими, варят джем, чатни, сироп и даже ароматизируют уксус.
Без прививки и сложных процедур: достаточно черенка
Легко выращивать: посадить и забыть
Выдерживает морозы: до -25 °C без укрытия
Обильно плодоносит: до 5 кг с куста уже на 3-4 год
Созревает рано: в июле, когда клубника уже отошла, а малина ещё не поспела
Место:
Посадка:
Уход:
Йоста — классика: стабильный урожай и крепкое здоровье
Джогранда — сладкие крупные ягоды
Jostine — раннее созревание, идеален для прохлады
Black Satin — насыщенный вкус, ближе к смородине
свежий вкус — мягче смородины, но интереснее крыжовника
джемы и желе — легко загущаются без желатина
уксус, сиропы, чатни — для летних салатов и мясных блюд
гарнир к десертам и шоколаду — неожиданно удачный союз
Витамин C — в 2 раза больше, чем в апельсине
Антоцианы — антиоксиданты для сосудов
Минералы и клетчатка — железо, калий, марганец
Иммунная поддержка — особенно в свежем виде
быстро мнутся при транспортировке
мало кто о нём знает — путают со смородиной
невыгоден для массового производства, но идеален для дачи
Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.