Выносливый как крыжовник, вкусный как смородина: гибрид для умных дачников

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Один раз посадить — и наслаждаться до 50 лет. Кассель (или кассилия) — это нечто большее, чем просто ягода. Это удивительный гибрид черной смородины и крыжовника, который растёт без прививки, спокойно переживает морозы до -25 °C и каждый июль радует ведрами полезных и вкусных ягод. А еще он почти не требует ухода и идеально подходит даже для новичков.

Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрная смородина

Что такое кассель

Это гибрид Ribes x nidigrolaria, выведенный в 1970-х в Шотландии. Объединил всё лучшее от "родителей":

терпкий аромат и витамины — от смородины

крупный размер и урожайность — от крыжовника

устойчивость к болезням и холодам — как бонус

Ягоды тёмные, с гладкой кожицей и удивительно сбалансированным вкусом: чуть сладкие, немного кисловатые и очень сочные. Едят свежими, варят джем, чатни, сироп и даже ароматизируют уксус.

Почему стоит посадить

Без прививки и сложных процедур : достаточно черенка

Легко выращивать : посадить и забыть

Выдерживает морозы : до -25 °C без укрытия

Обильно плодоносит : до 5 кг с куста уже на 3-4 год

Созревает рано: в июле, когда клубника уже отошла, а малина ещё не поспела

Как вырастить кассель у себя

Место:

полутень в жарком климате, солнце — в прохладном

любит слабокислую почву с органикой

неприхотлив к составу земли (в отличие от смородины, не боится извести)

Посадка:

с октября по март

в яму 40x40 см положить компост

сажать немного глубже, чем рос в горшке

замульчировать и поливать только при засухе

Уход:

раз в год — мульча

раз в 2-3 года — лёгкая обрезка

без опрыскиваний и обработок

Лучшие сорта:

Йоста — классика: стабильный урожай и крепкое здоровье

Джогранда — сладкие крупные ягоды

Jostine — раннее созревание, идеален для прохлады

Black Satin — насыщенный вкус, ближе к смородине

Чем удивит в кулинарии

свежий вкус — мягче смородины, но интереснее крыжовника

джемы и желе — легко загущаются без желатина

уксус, сиропы, чатни — для летних салатов и мясных блюд

гарнир к десертам и шоколаду — неожиданно удачный союз

Польза, которая впечатляет

Витамин C — в 2 раза больше, чем в апельсине

Антоцианы — антиоксиданты для сосудов

Минералы и клетчатка — железо, калий, марганец

Иммунная поддержка — особенно в свежем виде

Почему его не видно в продаже

быстро мнутся при транспортировке

мало кто о нём знает — путают со смородиной

невыгоден для массового производства, но идеален для дачи

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

