Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Это растение — не просто цветок, а настоящая лиана-долгожитель. Клематис (или ломонос) радует буйством красок до полувека, превращая сад, балкон или даже забор в цветущий водопад. Идеален для вертикального озеленения и создания романтической атмосферы — будто кадр из фильма о старинной усадьбе.

Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клематис

Почему именно клематис

Более 380 видов — от нежных розовых до насыщенно-пурпурных и синих оттенков

Цветёт годами при минимальном уходе

Подходит для садов, балконов, арок и даже фасадов домов

Любит свет, но корни предпочитают прохладу — идеальный баланс для умеренного климата

Популярные сорта, такие как Dr. Ruppel, Rouge Cardinal или Westerplatte, легко найти и украсить ими любую вертикаль.

Как посадить и не испортить

Почва : питательная, влажная, хорошо дренированная

Горшок : минимум 20 литров, с дренажными отверстиями

Срок посадки : с весны до октября, пересадка — в феврале или марте

Полив : в первый год — регулярно, особенно в жару (до 4-5 раз в день)

Секрет: замульчировать корни корой — корневая зона будет прохладной и защищённой

Обрезка и питание

Чтобы клематис радовал цветами, его нужно обрезать и подкармливать. Подходит жидкое удобрение с азотом и калием. Весной — обрезка до начала цветения. Чем решительнее подстрижено — тем пышнее цветёт.

Где и как растить

Лучше всего чувствует себя в полутени: корни — в прохладе, цветы — на солнце

Может вырастать до 4-5 метров, если есть хорошая опора

Подходит и для кадок, и для посадки в открытый грунт

Летом важно не допускать пересыхания или застоя воды

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).



