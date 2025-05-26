Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам
Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли
Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно
Зеленский готовит удар через ЕС: Украина требует новых санкций против России
ЕС обсуждает выход из защиты для украинцев — что грозит миллионам беженцев
Бегаешь и скучаешь? Попробуй интервалы — жир уйдёт, а кайф вернётся
Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит
Машину тянет в сторону: одна деталь может привести к штрафу и запрету на вождение
Станьте владельцем истории за 0 евро: замок XI века ищет нового хозяина

Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения

1:55
Садоводство

Это растение — не просто цветок, а настоящая лиана-долгожитель. Клематис (или ломонос) радует буйством красок до полувека, превращая сад, балкон или даже забор в цветущий водопад. Идеален для вертикального озеленения и создания романтической атмосферы — будто кадр из фильма о старинной усадьбе.

Клематис
Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клематис

Почему именно клематис

  • Более 380 видов — от нежных розовых до насыщенно-пурпурных и синих оттенков

  • Цветёт годами при минимальном уходе

  • Подходит для садов, балконов, арок и даже фасадов домов

  • Любит свет, но корни предпочитают прохладу — идеальный баланс для умеренного климата

Популярные сорта, такие как Dr. Ruppel, Rouge Cardinal или Westerplatte, легко найти и украсить ими любую вертикаль.

Как посадить и не испортить

  • Почва: питательная, влажная, хорошо дренированная

  • Горшок: минимум 20 литров, с дренажными отверстиями

  • Срок посадки: с весны до октября, пересадка — в феврале или марте

  • Полив: в первый год — регулярно, особенно в жару (до 4-5 раз в день)

  • Секрет: замульчировать корни корой — корневая зона будет прохладной и защищённой

Обрезка и питание

Чтобы клематис радовал цветами, его нужно обрезать и подкармливать. Подходит жидкое удобрение с азотом и калием. Весной — обрезка до начала цветения. Чем решительнее подстрижено — тем пышнее цветёт.

Где и как растить

  • Лучше всего чувствует себя в полутени: корни — в прохладе, цветы — на солнце

  • Может вырастать до 4-5 метров, если есть хорошая опора

  • Подходит и для кадок, и для посадки в открытый грунт

  • Летом важно не допускать пересыхания или застоя воды

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам
Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли
Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения
Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно
Зеленский готовит удар через ЕС: Украина требует новых санкций против России
ЕС обсуждает выход из защиты для украинцев — что грозит миллионам беженцев
Бегаешь и скучаешь? Попробуй интервалы — жир уйдёт, а кайф вернётся
Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит
Машину тянет в сторону: одна деталь может привести к штрафу и запрету на вождение
Станьте владельцем истории за 0 евро: замок XI века ищет нового хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.