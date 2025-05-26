Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения

Это растение — не просто цветок, а настоящая лиана-долгожитель. Клематис (или ломонос) радует буйством красок до полувека, превращая сад, балкон или даже забор в цветущий водопад. Идеален для вертикального озеленения и создания романтической атмосферы — будто кадр из фильма о старинной усадьбе.
Более 380 видов — от нежных розовых до насыщенно-пурпурных и синих оттенков
Цветёт годами при минимальном уходе
Подходит для садов, балконов, арок и даже фасадов домов
Любит свет, но корни предпочитают прохладу — идеальный баланс для умеренного климата
Популярные сорта, такие как Dr. Ruppel, Rouge Cardinal или Westerplatte, легко найти и украсить ими любую вертикаль.
Почва: питательная, влажная, хорошо дренированная
Горшок: минимум 20 литров, с дренажными отверстиями
Срок посадки: с весны до октября, пересадка — в феврале или марте
Полив: в первый год — регулярно, особенно в жару (до 4-5 раз в день)
Секрет: замульчировать корни корой — корневая зона будет прохладной и защищённой
Чтобы клематис радовал цветами, его нужно обрезать и подкармливать. Подходит жидкое удобрение с азотом и калием. Весной — обрезка до начала цветения. Чем решительнее подстрижено — тем пышнее цветёт.
Лучше всего чувствует себя в полутени: корни — в прохладе, цветы — на солнце
Может вырастать до 4-5 метров, если есть хорошая опора
Подходит и для кадок, и для посадки в открытый грунт
Летом важно не допускать пересыхания или застоя воды
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.