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Как создать капельный полив за 30 минут: простой способ с пластиковыми бутылками

3:24
Садоводство

Капельный полив — это не всегда про дорогие системы и сложные установки. Всё, что вам нужно для умного увлажнения, можно найти прямо у себя дома: пластиковые бутылки, нож и немного смекалки. С помощью этих материалов за полчаса можно создать систему, которая будет эффективно работать без вашего участия на протяжении недель.

полив огорода
Фото: freepik.com is licensed under public domain
полив огорода

Как сделать простую капельную систему полива

1. Бутылка-воронка

Самый простой и доступный вариант — бутылка-воронка. Для этого:

  1. Возьмите 2-литровую пластиковую бутылку и отрежьте её дно.

  2. С помощью раскалённого гвоздя или другого остриё сделайте 2-4 отверстия в крышке.

  3. Вкопайте бутылку горлышком вниз рядом с растением, оставив 5 см над землёй.

  4. Наполните бутылку водой — она будет медленно просачиваться прямо к корням.

Этот способ идеален для небольших растений, которым нужно равномерное поступление воды.

2. Подвесной полив

Другой вариант — подвесной полив. Для этого:

  1. В бутылке объёмом 1,5-2 литра проделайте 10-15 мелких отверстий с помощью иглы.

  2. Подвесьте бутылку над грядкой, закрепив её на деревянной перекладине или шпалере.

  3. Слегка открутите крышку, чтобы вода капала со скоростью 1 капля в 2-3 секунды.

Добавьте в воду жидкое удобрение — это позволит растениям получать подкормку автоматически.

3. Многоуровневая система для деревьев

Для деревьев подойдёт система с 5-литровой бутылкой. Вот как её установить:

  1. Сделайте несколько отверстий в нижней трети бутылки.

  2. Вкопайте бутылку на глубину 30 см рядом со стволом дерева.

  3. Наполните бутылку водой — влага будет поступать к глубоким корням, которые часто страдают от дефицита воды.

Для равномерного полива можно установить 3-4 бутылки по кругу вокруг дерева.

Оптимизация для больших участков

Если у вас большой участок, соедините несколько бутылок с помощью гибких трубок, например, от капельниц. Для этого:

  1. Используйте бочку как основную ёмкость.

  2. Поднимите её на высоту 1-1,5 м — вода будет поступать самотёком.

  3. Для теплицы подвесьте бутылки над грядками и регулируйте поток с помощью кранов.

Этот метод идеально подходит для сохранения влаги, так как вода не попадает на листья, снижая риск грибковых заболеваний.

Преимущества капельного полива

  • Экономия воды: Капельный полив экономит до 50 % воды по сравнению с традиционным методом полива.

  • Здоровье растений: Вода поступает непосредственно к корням, что помогает развивать глубокие и сильные корни, устойчивые к засухе.

  • Минимальный уход: Система работает без вашего участия и не требует постоянного контроля.

Лайфхак для здоровья растений

Раз в месяц промывайте бутылки и отверстия, чтобы избежать засоров. А чтобы укрепить иммунитет растений, добавьте в воду 1 таблетку аспирина на 5 литров. Это поможет растениям бороться с заболеваниями и укрепить их общую стойкость.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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