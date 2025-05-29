Простой трюк с молоком для лука, который заменит все дорогие удобрения

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как часто вместо сочных перьев и крупных луковиц мы получаем жалкие стрелки и горькие головки? Причина этому может скрываться в майской подкормке, которую большинство садоводов проводят неправильно.

Фото: flickr.com by Tony Alter, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лук

Как молоко помогает луку

Секрет кроется не в дорогих удобрениях, а в самом обычном молоке — том, что всегда есть в вашем холодильнике. Молоко содержит кальций, лактозу и аминокислоты, которые так необходимы луку для быстрого роста и защиты от болезней.

Кальций укрепляет клеточные стенки растения, благодаря чему перья становятся более сочными и упругими.

Лактоза создает на поверхности почвы плёнку, которая удерживает влагу и помогает растениям пережить засуху.

Как приготовить раствор

Для подкормки лука возьмите 5 литров воды и добавьте в неё 500 мл молока (лучше всего домашнего, но можно использовать и магазинное молоко 3,2 %). Чтобы усилить антисептический эффект, добавьте 10 капель йода — он поможет защитить лук от гнили и луковой мухи.

Поливайте лук под корень раз в 10 дней, начиная с середины мая, когда лук активно формирует луковицу. В это время ему особенно важен кальций для плотных и крупных головок.

Важное правило

Полив молоком нужно чередовать с обычной водой. Если использовать раствор постоянно, на почве образуется жирная плёнка, которая нарушает воздухообмен и может негативно повлиять на корни.

Как добиться лучших результатов

После каждого "молочного" полива слегка рыхлите землю вокруг луковиц. Это улучшит доступ кислорода к корням и предотвратит образование корки на поверхности.

Результат

Уже через две недели вы заметите значительную разницу: перья станут темно-зелёными, а луковицы начнут выпирать из земли, что свидетельствует о здоровом и активном росте. Но не забывайте, что молочный раствор — это не панацея. Лук по-прежнему нуждается в солнечном свете и своевременном удалении сорняков.

Почему это работает

Молочный раствор предоставляет растению все необходимые элементы для здорового роста, а йод выполняет защитную функцию. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие удобрения, вы используете доступное средство, которое есть у вас на кухне.

Попробуйте этот трюк, и ваши соседи будут спрашивать, какой "секретный препарат" вы используете для получения таких сочных и крупных луковиц!

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

