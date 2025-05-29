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Необычные растения на вашей кухне: секреты выращивания съедобных цветов на огороде и в саду

Садоводство

Вы привыкли видеть цветы только в вазах, но они могут стать настоящей изюминкой ваших блюд. Многие растения, которые мы обычно считаем декоративными, не только съедобны, но и полезны для здоровья. Давайте разберемся, как добавить их в вашу кухню.

2019-06-27 Календула 05
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2019-06-27 Календула 05

Съедобные цветы — что и как использовать

Например, настурция — ее яркие оранжевые и желтые цветы обладают приятным перечным вкусом, а листья богаты витамином C. Добавьте их в салат, и он заиграет новыми красками. Настурция придаст блюду необычный вкус и полезные свойства.

Фиалки тоже могут стать украшением ваших блюд. Их лепестки можно засахарить и использовать для украшения десертов, а свежие цветы прекрасно дополнят летние напитки, придавая им неповторимый аромат.

Календула в вашей кухне

Календула — еще один цветок, который можно использовать на кухне. Ее лепестки можно использовать как замену шафрану в ризотто или супе, придавая блюду красивый золотистый оттенок. Это растение очень легко выращивать, и уже через два месяца после посева вы сможете собирать урожай.

Роза — королева кухни

Роза, как и в саду, может быть настоящей королевой и на вашей кухне. Ее лепестки прекрасно подходят для варенья, сиропов и даже маринадов. Главное — выбирайте сорта без сильной горечи, например, дамасскую или чайную розу.

Пряные цветы на вашей кухне

Не забывайте про пряные цветы! Лаванда придаст лимонаду или выпечке тонкий и изысканный аромат, а цветущий укроп с медовыми соцветиями станет неожиданным и интересным акцентом в маринадах.

Огород и цветы: лучшее соседство

Высаживайте съедобные цветы рядом с овощами: они привлекут пчел и помогут отпугнуть вредителей. Еще одно полезное растение — огуречная трава (бораго). Ее голубые цветы на вкус напоминают огурец и идеально подходят для окрошки или холодных супов.

Как правильно собирать цветы

Секрет успеха — в сборе. Срывайте цветы утром, когда они наполнены влагой, и используйте их в тот же день для получения максимального аромата и свежести. Если нужно сохранить их, положите в контейнер с влажной салфеткой и уберите в холодильник.

Как засушить цветы

Если вы хотите сохранить цветы надолго, для засушивания разложите лепестки на пергаменте в темном проветриваемом месте. Через неделю у вас будет готовый ароматный ингредиент для чая или приправ.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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