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Пьяный секрет для яблонь: как пиво укрепляет корни и отпугивает вредителей

Садоводство

Представьте, что вы с нетерпением ждете сочных яблок, а вместо этого собираете плоды с ароматом лукового пирога. Этот неожиданный сюрприз может произойти, если посадить плодовые деревья рядом с грядками лука или чеснока. Эти культуры выделяют вещества, которые впитываются деревьями, и это изменяет вкус плодов. Но такие ошибки — не единственная угроза вашему урожаю.

яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Эльвина2104, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
яблоки

Ошибки при посадке яблонь

Если посадить яблоню в низине, где скапливается холодный воздух, деревья будут болеть, а урожай созреет позже, чем в других условиях. Чтобы избежать этого, выбирайте возвышенные места для посадки и соблюдайте минимальную дистанцию в 5 метров от грядок с луком или чесноком. Это поможет защитить ваши яблоки от неприятных сюрпризов.

Газон и яблони — несовместимые вещи

Яблони ненавидят газон. Трава, растущая вокруг ствола, конкурирует за влагу и питание с деревом, что замедляет его рост и развитие. Вместо газона лучше замульчировать приствольный круг компостом или корой. Это создаст оптимальные условия для роста дерева и улучшит состояние почвы.

"Пьяный" секрет для укрепления корней

Если вы хотите укрепить корни яблонь, попробуйте раз в месяц поливать дерево водой с добавлением стакана пива. Дрожжи, содержащиеся в пиве, укрепят корневую систему, а хмель поможет отпугнуть плодожорку, которая может повредить ваши плоды.

Защита от парши

Чтобы защитить яблоки от парши, используйте настой хвоща. Залейте 500 г свежей травы 10 литрами воды, прокипятите в течение 30 минут, а затем процедите. Опрыскивание этим раствором в начале лета создаст защитную плёнку на листьях и предотвратит развитие заболевания.

Омолаживающая обрезка

Если вы заметили, что плоды стали мельчать, проведите омолаживающую обрезку. Удалите старые ветки, которые не плодоносят, и укоротите молодые побеги на треть. Это стимулирует рост новых плодовых веточек и увеличивает урожай.

Медовая ловушка для сладких яблок

Для получения сладких яблок используйте "медовую ловушку". Разведите 2 столовые ложки мёда в ведре воды и полейте дерево в период формирования завязей. Глюкоза в мёде усиливает накопление сахара в плодах, что сделает их более сладкими и вкусными.

Защита от птиц

Чтобы птицы не клевали ваш урожай, развесьте на ветках пучки красных тряпок. Птицы примут их за огонь и облетят стороной, не повредив плоды.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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