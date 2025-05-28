Вот что заставит ваши розы набрать бутоны: это делают во всех питомниках

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы не знают, что всего один шаг весной может кардинально изменить внешний вид их розовых кустов. Правильная обрезка в этот период — ключ к здоровью растения и большому количеству красивых цветов в будущем.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор

Как правильно обрезать взрослые розы

Для взрослых растений необходимо использовать радикальный подход. Побеги укорачивают до 20-25 см от земли, оставляя на каждом стебле не более пяти-шести здоровых почек. Это обеспечит активный рост и позволит кусту развиваться правильно.

Обрезка молодых саженцев

Молодые саженцы требуют меньшего вмешательства. Их обрезают до 15 см в высоту, оставляя на побеге 2-4 почки. Этого достаточно для формирования крепкой основы, из которой в будущем вырастет здоровый куст.

Чайно-гибридные сорта

Чайно-гибридные сорта требуют особого подхода. Эти растения цветут только на новых ветвях, поэтому удалять старые побеги совершенно безопасно. Наоборот, это запускает процесс активного образования свежих ростков.

Работа с прошлыми ветвями

Прошлогодние и более старые ветви можно смело вырезать под корень. Это не повредит растениям, а наоборот, улучшит их развитие. Укорачивание даже молодых побегов стимулирует рост и помогает сформировать крупные и красивые бутоны.

Сроки обрезки и важность времени

Сроки обрезки критично важны. Эту процедуру нужно провести до начала сокодвижения, чтобы не ослабить растение. Промедление может отсрочить цветение и ухудшить общие результаты.

Подготовка инструментов

Инструменты должны быть острыми и продезинфицированными. Тупые секаторы оставляют рваные срезы, через которые могут проникать инфекции. Поэтому важно использовать качественные инструменты и заботиться о их чистоте.

Обработка мест срезов

После обрезки места срезов обрабатывают садовым варом или специальной пастой. Это защищает ткани от пересыхания и загнивания в период восстановления и помогает растению быстрее восстановиться.

Подкормка после обрезки

После обрезки растения нуждаются в подкормке. Сначала вносят азотные удобрения, которые стимулируют рост зелени. Позже, когда куст начнёт активно развиваться, добавляют комплексные удобрения, чтобы поддержать здоровье растения.

Устойчивость к болезням

Регулярная весенняя обрезка не только улучшает внешний вид кустов, но и повышает их устойчивость к заболеваниям. Здоровые побеги меньше подвержены атакам вредителей и грибковым поражениям.

Результат правильной обрезки

Правильно обрезанные кусты уже через несколько недель покрываются густой листвой. Первые бутоны раскрываются ярче и крупнее, чем у необработанных растений, и радуют глаз своей красотой.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

