Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печатают еду, как книжки: чем мясо из 3D-принтера лучше обычного — и когда будет в магазинах
Звучит как байка, но это правда: привычка, которая убивает стартер за месяц
Кризис кредитования? Среди россиян растёт спрос на услуги ломбардов
Полив с умом: три простых способа для крупных луковиц чеснока
Космический провал SpaceX: что пошло не так на девятом запуске Starship
Стюардесса раскрывает, без чего экипаж не покинет землю
Внимание! 5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике дольше одного дня
Эффект хайлайтера: как выбрать идеальную сыворотку для сияющей кожи — 5 лучших люксовых средств
Красивая пара: Собчак поздравила Настю Ивлееву со свадьбой

Вот что заставит ваши розы набрать бутоны: это делают во всех питомниках

3:07
Садоводство

Многие садоводы не знают, что всего один шаг весной может кардинально изменить внешний вид их розовых кустов. Правильная обрезка в этот период — ключ к здоровью растения и большому количеству красивых цветов в будущем.

Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор

Как правильно обрезать взрослые розы

Для взрослых растений необходимо использовать радикальный подход. Побеги укорачивают до 20-25 см от земли, оставляя на каждом стебле не более пяти-шести здоровых почек. Это обеспечит активный рост и позволит кусту развиваться правильно.

Обрезка молодых саженцев

Молодые саженцы требуют меньшего вмешательства. Их обрезают до 15 см в высоту, оставляя на побеге 2-4 почки. Этого достаточно для формирования крепкой основы, из которой в будущем вырастет здоровый куст.

Чайно-гибридные сорта

Чайно-гибридные сорта требуют особого подхода. Эти растения цветут только на новых ветвях, поэтому удалять старые побеги совершенно безопасно. Наоборот, это запускает процесс активного образования свежих ростков.

Работа с прошлыми ветвями

Прошлогодние и более старые ветви можно смело вырезать под корень. Это не повредит растениям, а наоборот, улучшит их развитие. Укорачивание даже молодых побегов стимулирует рост и помогает сформировать крупные и красивые бутоны.

Сроки обрезки и важность времени

Сроки обрезки критично важны. Эту процедуру нужно провести до начала сокодвижения, чтобы не ослабить растение. Промедление может отсрочить цветение и ухудшить общие результаты.

Подготовка инструментов

Инструменты должны быть острыми и продезинфицированными. Тупые секаторы оставляют рваные срезы, через которые могут проникать инфекции. Поэтому важно использовать качественные инструменты и заботиться о их чистоте.

Обработка мест срезов

После обрезки места срезов обрабатывают садовым варом или специальной пастой. Это защищает ткани от пересыхания и загнивания в период восстановления и помогает растению быстрее восстановиться.

Подкормка после обрезки

После обрезки растения нуждаются в подкормке. Сначала вносят азотные удобрения, которые стимулируют рост зелени. Позже, когда куст начнёт активно развиваться, добавляют комплексные удобрения, чтобы поддержать здоровье растения.

Устойчивость к болезням

Регулярная весенняя обрезка не только улучшает внешний вид кустов, но и повышает их устойчивость к заболеваниям. Здоровые побеги меньше подвержены атакам вредителей и грибковым поражениям.

Результат правильной обрезки

Правильно обрезанные кусты уже через несколько недель покрываются густой листвой. Первые бутоны раскрываются ярче и крупнее, чем у необработанных растений, и радуют глаз своей красотой.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Популярное
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет

На глубине, где не должно быть ничего рукотворного, найден технологичный объект. Его возраст — сотни миллионов лет. Кто его оставил?

Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Космический провал SpaceX: что пошло не так на девятом запуске Starship
Стюардесса раскрывает, без чего экипаж не покинет землю
Внимание! 5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике дольше одного дня
Эффект хайлайтера: как выбрать идеальную сыворотку для сияющей кожи — 5 лучших люксовых средств
Красивая пара: Собчак поздравила Настю Ивлееву со свадьбой
Вот что заставит ваши розы набрать бутоны: это делают во всех питомниках
У каждого есть на кухне, но лечит, как дорогое средство
Новый механизм ОПЕК+ перевернёт расчёт нефтяных квот — вот что известно
Натуральный способ сбросить вес без диет и спортзала
Страна мечты или опасности? США призывают туристов проявлять осторожность в Италии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.