Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о ярких гладиолусах в своем саду, которые будут радовать вас своими цветами до осени? Несколько простых правил ухода помогут вам сохранить их красоту и превратить цветник в живую палитру оттенков.

Фото: Adobe Stock by AnnaReinert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гладиолусы

Как правильно поливать гладиолусы

Гладиолусы требуют умеренного полива. Избыток влаги может привести к загниванию луковиц, поэтому воду нужно направлять не под стебель, а в неглубокую канавку вокруг растения. Поливать достаточно дважды в неделю, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.

Подкормка для здорового роста

Первую подкормку гладиолусам проводят на этапе появления двух-трех листьев. Азотные удобрения помогут стимулировать рост зелени и укрепить молодые побеги. Важно соблюдать дозировку, чтобы не перегрузить почву и не навредить растению.

Когда на стебле формируется пятый или шестой лист, наступает время для второй подкормки. В этот раз акцент следует сделать на фосфор и калий, добавив минимальное количество азота. Это укрепляет корневую систему и помогает подготовить растение к цветению.

Питание летом

В конце июля и начале августа гладиолусы особенно нуждаются в питании. Использование фосфорно-калийных смесей продлевает цветение и помогает повысить устойчивость растений к болезням.

Место для посадки

Для посадки гладиолусов выбирайте солнечное место, защищенное от сильных ветров. Гладиолусы плохо переносят тень: недостаток света приводит к вытягиванию стеблей и бледности соцветий, что значительно снижает декоративность растения.

Как подготовить почву

Почву необходимо заранее рыхлить и обогатить перегноем. Для улучшения дренажа в тяжелый грунт добавляют песок, что предотвращает застой воды и способствует здоровому развитию корней.

Как избежать поломки стеблей

Высокие стебли гладиолусов часто ломаются под собственным весом. Чтобы этого избежать, сразу после появления цветоносов растения подвязывают к опорам. Это обеспечит им дополнительную поддержку и предотвратит повреждения.

Полив после цветения

После окончания цветения полив постепенно сокращают. Это помогает луковицам накопить ресурсы, чтобы успешно пережить зимовку.

Как хранить луковицы

Осенью, до первых заморозков, луковицы гладиолусов необходимо выкопать и просушить. Для хранения их пересыпают опилками или заворачивают в бумагу и помещают в прохладное место. Такой способ хранения сохранит здоровье луковиц и позволит вам вырастить новые растения в следующем сезоне.

Защита от вредителей

Регулярный осмотр на наличие вредителей поможет сохранить здоровье цветов. Тля и трипсы представляют опасность для листьев и бутонов, поэтому при первых признаках заражения нужно провести обработку инсектицидами.

Рекомендации для успешного выращивания

Соблюдение этих простых рекомендаций превращает выращивание гладиолусов в настоящее удовольствие. Ваши клумбы с роскошными соцветиями будут радовать глаз даже в конце сезона, а ухоженные растения станут настоящим украшением вашего сада.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

