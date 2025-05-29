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Ускорьте созревание клубники на 2 недели: секрет с йодом, который знают не все

Садоводство

Вы уже представляете, как соседи завидуют вашему урожаю клубники, когда на их грядках только распускаются первые цветки, а ваши ягоды уже краснеют? Секрет не в волшебных сортах или теплицах, а в простом и доступном средстве — йоде, который есть в каждой аптечке.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Как йод помогает клубнике

Обработка клубники йодом в конце мая запускает процессы, ускоряющие созревание ягод и повышающие их сахаристость. Йод действует как стимулятор роста и антисептик одновременно. Он активирует выработку растительных ферментов, ускоряющих обмен веществ, а также защищает кусты от грибковых инфекций, которые могут замедлить развитие плодов.

Как приготовить раствор для обработки

Для того чтобы приготовить раствор, нужно смешать 10 капель 5%-ного йода с 10 литрами воды. Добавьте 1 литр молочной сыворотки, которая смягчит действие йода и создаст на листьях защитную плёнку. Этот раствор нужно обильно опрыскать на кусты вечером, уделяя внимание нижней стороне листьев и цветоносам. Обработку проводят, когда ягоды только начинают формироваться, но ещё не налились.

Важные нюансы при использовании йода

Очень важно не превышать дозировку, так как избыток йода может вызвать ожоги на листьях. Также стоит избегать обработки в солнечную погоду, потому что капли воды могут работать как линзы, усиливая солнечные ожоги.

Когда ждать результаты

Уже через 5-7 дней после обработки вы заметите, как ягоды увеличиваются в размерах и приобретают глянцевый оттенок. Созревание начнётся на 10-14 дней раньше обычного срока, что будет настоящим бонусом для вашего урожая.

Дополнительные преимущества

Кроме ускоренного созревания и улучшения вкусовых качеств, йод отпугивает долгоносика и личинок майского жука, которые часто повреждают корни растений. Это дополнительно защищает ваши кусты от вредителей.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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