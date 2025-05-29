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Как вырастить десертную свеклу — секреты правильной подкормки

Садоводство

Свекла, которую мы обычно воспринимаем как один из основных овощей на нашем столе, может превратиться в настоящее сладкое лакомство. Секрет этого кроется не в сорте, а в правильной подкормке и добавлении двух ключевых минералов, которые делают корнеплод сладким и сочным.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Как натрий и бор превращают свеклу в десерт

Главные помощники в этом процессе — это натрий и бор. Натрий отвечает за сочность растения, а бор — за его сахаристость. Но чтобы эти элементы проявили все свои преимущества, важно правильно внести их в почву, соблюдая нужные пропорции и последовательность.

Подготовка грядки

Все начинается с подготовки грядки за три недели до посева. Для создания идеальной среды для свеклы рассыпают натриевую селитру и борную кислоту по поверхности почвы и заделывают в грунт. Натрий снижает кислотность почвы, а бор предотвращает образование пустот в мякоти корнеплода, делая его более плотным и сладким.

Как улучшить структуру почвы

Если почва слишком тяжёлая, добавление песка улучшит её структуру, сделав её более лёгкой и подходящей для роста свеклы. Это позволит корнеплодам расти ровными и гладкими.

Замачивание семян и ускорение прорастания

Перед посадкой семена свеклы замачиваются в растворе борной кислоты и поваренной соли. Это не только обеззараживает семена, но и помогает ускорить их прорастание, давая более дружные всходы, которые менее подвержены атаке вредителей.

Подкормки для активного роста

Когда у растений появляется 4-5 листьев, пришло время для калийной подкормки. Растворённый в воде сульфат калия поливают под корень. Это помогает транспортировать сахара из ботвы в корнеплод, стимулируя их накопление.

Если листья начинают краснеть, это сигнал о нехватке натрия. В таком случае можно посыпать грядку поваренной солью, растворённой после полива. Это возвращает растению зелёный цвет и способствует росту.

Лечение и стимуляция роста

Когда свекла достигает размера грецкого ореха, на листья можно опрыскать смесь мочевины, борной кислоты и марганцовки. Мочевина даёт лёгкий импульс для роста, марганцовка защищает от гнили, а бор помогает накапливать сахар в корнеплодах.

Как поливать свеклу

Полив свеклы — это искусство. Свеклу поливают обильно, но редко, давая почве просохнуть между поливами. Такой режим заставляет корнеплод запасать воду, что делает его сочным. За две недели до уборки полив прекращают, чтобы свекла накопила максимум сахаров.

Как свекла становится десертом

Результат всех этих усилий поражает: корнеплоды вырастают ровными, без колец и волокон. Мякоть становится плотной и сладкой, а при готовке она карамелизуется, как фрукты. Такую свеклу можно есть сырой, добавлять в салаты или варить — при этом исчезает горечь и землистый привкус, который мы обычно ощущаем.

Главное — не переборщить с органикой

Однако важно не увлекаться органическими удобрениями. Перекормленная навозом свекла теряет свою сладость и становится жёсткой. Секрет успеха — в балансе минералов, и тогда даже самые ярые скептики будут уверены, что овощи могут быть настоящими десертами.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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