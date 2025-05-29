Личи дома — это реально! Узнайте, как вырастить экзотические плоды в своей квартире

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто сказал, что экзотические растения доступны только в теплых странах? Секрет выращивания ароматных плодов личи даже в квартире — это создание правильных условий для его роста. Этот экзотический фрукт можно вырастить в домашних условиях, и он будет радовать вас не только своим вкусом, но и ярким декоративным видом.

Фото: commons.wikimedia.org by sweta2010, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Плоды личи или китайсой сливы

Как вырастить личи из косточек

Для начала нужно подготовить свежие косточки из спелых плодов личи. Косточки аккуратно очищают от мякоти и помещают в теплую воду на сутки, чтобы стимулировать прорастание. Этот этап помогает ускорить процесс прорастания и дает старт будущему деревцу.

Подготовка почвы и посадка

Для посадки используйте рыхлую почву, состоящую из торфа, песка и перлита, что обеспечит хорошую вентиляцию и дренаж для корней. Косточки размещаются горизонтально на глубину 2 см. После посадки грунт слегка увлажняют.

Мини-тепличка для прорастания

Посаженные косточки накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура не будет ниже +25°C. Важно ежедневно проветривать мини-тепличку, чтобы избежать образования плесени. Через 2-4 недели появятся первые ростки, и когда они начнут зеленеть, пленку можно снять, а горшок перенести на светлый подоконник.

Полив и влажность

Молодые растения требуют умеренного полива. Важно не допускать пересыхания верхнего слоя почвы, но также избегать переувлажнения, которое может быть губительным для корней. Личи очень требовательны к влажности воздуха, поэтому ежедневно их листву опрыскивают отстоянной водой, а рядом с растением ставят емкости с влажным керамзитом, чтобы повысить влажность.

Подкормки и удобрения

С каждым годом растению требуется больше питательных веществ. Раз в месяц вносят органические удобрения, например, раствор биогумуса. Подкормки начинают с второго года жизни растения, когда оно активно наращивает зеленую массу.

Освещение для личи зимой

Зимой личи нуждается в дополнительном освещении. Для компенсации нехватки солнечного света используют фитолампы, которые включаются на 4-6 часов в день.

Формирование кроны

Когда на растении появится пятый лист, можно начинать формировать крону, прищипывая верхушку. Это стимулирует рост боковых побегов, и растение становится более кустистым, что помогает ему расти более компактно и красиво.

Плоды личи

При правильном уходе первые цветы могут появиться через 4-5 лет. Опыление проводится вручную: с помощью мягкой кисточки переносится пыльца между соцветиями. Плоды личи созревают, когда их кожица приобретает розоватый оттенок. Хотя домашние плоды обычно не достигают размера магазинных, они сохраняют весь свой аромат и вкус.

Уточнения

Личи́ кита́йское, или личжи́ китайские (лат. Lítchi chinénsis, кит. 荔枝, пиньинь lìzhī, палл. личжи́) — плодовое дерево семейства Сапиндовых, которое возделывается на юго-востоке Китая (Гуандун, Фуцзянь) как минимум с XI века. Варианты написания: «лиджи», «лайси», «лиси», «китайская слива».

