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Не допустите этих ошибок при выращивании лимона: советы для новичков

3:07
Садоводство

Мечта о лимонном дереве на подоконнике — это реальность для многих, но для того чтобы оно радовало своим видом и плодами, нужно соблюдать несколько важных правил. Лимон — капризное растение, и малейшая ошибка может привести к тому, что он превратится в голый ствол.

Цитрусовое дерево
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цитрусовое дерево

Когда лимон теряет листья: что это значит

Одной из самых частых проблем становится внезапное опадение листьев, которое оставляет владельца в растерянности. Причины могут быть разные, но чаще всего это неправильный полив, например, использование ледяной воды, застой влаги в грунте или резкие перепады температуры. Лимон реагирует на стресс молниеносно, сбрасывая зелень буквально за несколько дней.

Как спасти лимон

Одним из способов вернуть растение к жизни является смена его локации. Лимон требует стабильного освещения и не переносит сквозняков. Почва должна быть рыхлой и слабокислой. Иногда достаточно просто переставить горшок на восточное окно, чтобы дерево снова стало здоровым.

Скрученные листья: тревожный сигнал

Если листья скручиваются и становятся сухими, это тоже сигнал о проблемах. Причиной может быть солнечный ожог, слишком высокая температура от батареи или сухой воздух. Растение теряет влагу быстрее, чем успевает её поглотить. Чтобы решить эту проблему, нужно опрыскивать крону и защитить растение от прямых солнечных лучей. Важно следить, чтобы капли воды не превращались в линзы под солнцем, так как это может усилить ожоги.

Вредители: как не допустить заражения

Тля, паутинный клещ и щитовка — это самые частые враги лимона. Эти насекомые высасывают соки из растения, оставляя липкий налёт и белые точки на листьях. Если не бороться с ними, дерево может стать скелетом. Начинать профилактику нужно с гигиены: регулярно протирайте листья влажной тканью, чтобы смыть личинок и яйца вредителей. Грунт должен быть в меру влажным — не слишком сухим и не слишком влажным, чтобы отпугнуть паразитов.

Как бороться с вредителями

Если заражение всё же произошло, помогут инсектициды. Обработку проводят дважды с интервалом в 10 дней, тщательно смачивая ствол и нижнюю сторону листьев. Химические препараты действуют быстро и эффективно, но если вы предпочитаете натуральные средства, можно использовать настои луковой шелухи, чеснока или чистотела. Такие средства помогают создать защитный барьер и наносятся каждые 3-4 дня, пока вредители не исчезнут.

Наблюдение за растением

Главное правило — наблюдать за состоянием лимона. Пожелтение кончиков листьев, замедленный рост или странные пятна на листьях говорят о проблемах. Лимон не умеет скрывать болезни, но всегда даёт шанс на их исправление, если вовремя обратить внимание.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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