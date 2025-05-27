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Удивительный способ сделать малину сочной и ароматной с помощью спичек

Садоводство

Оказывается, даже обыкновенные спички могут стать настоящим помощником на огороде, обеспечивая растениям здоровый рост и отличные урожаи. И речь идет не о добыче огня, а о волшебных свойствах серы и других компонентов, содержащихся в спичках.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Как спички могут помочь малине

Для того чтобы малина порадовала вас крупными, сочными и ароматными ягодами, достаточно добавить несколько спичек в лунку при посадке. Это простой, но эффективный метод.

Почему спички помогают

  1. Защита от вредителей: Сера, которая содержится в спичках, отпугивает вредителей, таких как личинки малинного жука и долгоносиков. Это значительно уменьшает риск повреждения растения.

  2. Подкормка для корней: В головках спичек есть калий и фосфор, которые служат естественной подкормкой для корней малины. Это помогает растению расти крепким и здоровым.

  3. Окисление почвы: Спички способствуют легкому окислению почвы, что очень нравится малине. Это помогает растениям усваивать питательные вещества и способствует лучшему росту.

Как правильно использовать спички

Не стоит использовать серу, которая нанесена на коробки, так как она токсична для растений. Важно добавить только сами спички — 3-4 штуки, при этом кладите их головками вниз. Дополнительно в лунку можно добавить золу для раскисления почвы.

Немного коровьего навоза

Для того чтобы создать комфортные условия для растения, добавьте половину литра коровьего навоза в лунку. Это обеспечит дополнительное тепло для спичек и ускорит процесс их действия.

Как ухаживать за малиной

После того как вы посадите куст и добавите все необходимые компоненты, не забудьте полить его. Уже через месяц кусты вырастут до двух метров и будут усыпаны крупными ягодами.

Почему этот метод работает

Благодаря спичкам корни малины растут в три раза быстрее. Это позволяет растению быть более устойчивым к погодным условиям, в том числе к дождям, и получать более качественные ягоды. Кроме того, муравьи, которые часто бывают на участках, не переносят серу и будут обходить вашу малину стороной.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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