Подкармливаете картошку навозом? Узнайте, почему это может быть опасно

Многие огородники считают, что навоз — это универсальное удобрение, которое подходит для большинства культур, в том числе для картофеля. Однако, на самом деле, использование этого органического удобрения может быть опасным для паслёновых, и особенно для картошки.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Почему картошке не стоит давать навоз

Один из главных факторов, почему картошку нельзя подкармливать навозом, — это наличие антибиотиков в составе удобрения. Эти вещества могут попасть в навоз, если сельскохозяйственные животные получали лекарства. Когда навоз попадает в грунт, антибиотики также оказываются в почве, а картофель, как известно, быстро поглощает эти соединения.

В итоге клубни, выращенные на таком удобрении, могут стать небезопасными для человека, который решит употребить их в пищу. Это серьёзная угроза, особенно если вы не проверяете, какие вещества использовались при уходе за растениями.

Другие риски для картофеля

Навоз может вызвать и другие проблемы для картофеля. Он делает растение более уязвимым перед рядом болезней, в первую очередь паршой. Этот недуг может нанести существенный вред урожаю и снижает качество клубней.

Кроме того, внесение навоза может привести к образованию "дуплистого" картофеля — явлению, когда клубни начинают развиваться неправильно, теряя свою плотность и вкусовые качества.

В заключение

Поэтому важно учитывать, что, несмотря на популярность навоза как удобрения, его использование на картофеле требует осторожности. Лучше всего использовать другие, более безопасные способы подкормки, чтобы не рисковать качеством урожая и здоровьем.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

