Подкармливаете картошку навозом? Узнайте, почему это может быть опасно

Многие огородники считают, что навоз — это универсальное удобрение, которое подходит для большинства культур, в том числе для картофеля. Однако, на самом деле, использование этого органического удобрения может быть опасным для паслёновых, и особенно для картошки.
Один из главных факторов, почему картошку нельзя подкармливать навозом, — это наличие антибиотиков в составе удобрения. Эти вещества могут попасть в навоз, если сельскохозяйственные животные получали лекарства. Когда навоз попадает в грунт, антибиотики также оказываются в почве, а картофель, как известно, быстро поглощает эти соединения.
В итоге клубни, выращенные на таком удобрении, могут стать небезопасными для человека, который решит употребить их в пищу. Это серьёзная угроза, особенно если вы не проверяете, какие вещества использовались при уходе за растениями.
Навоз может вызвать и другие проблемы для картофеля. Он делает растение более уязвимым перед рядом болезней, в первую очередь паршой. Этот недуг может нанести существенный вред урожаю и снижает качество клубней.
Кроме того, внесение навоза может привести к образованию "дуплистого" картофеля — явлению, когда клубни начинают развиваться неправильно, теряя свою плотность и вкусовые качества.
Поэтому важно учитывать, что, несмотря на популярность навоза как удобрения, его использование на картофеле требует осторожности. Лучше всего использовать другие, более безопасные способы подкормки, чтобы не рисковать качеством урожая и здоровьем.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.