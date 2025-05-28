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Как обычная специя возвращает герани здоровье и красоту в троекратном объеме

2:07
Садоводство

Полив герани с использованием простой специи — это секрет, который стоит попробовать каждому садоводу. Всё, что нужно — разводить чайную ложку куркумы в литре воды. Этот простой раствор может заменить дорогие удобрения и работает круглый год.

Герань
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герань

Как полив помогает растениям

Смесь с куркумой обладает множеством полезных свойств. Она защищает растения от гнили и грибка, способствует тому, чтобы герань реже болела, а бутоны распускались более активно и долго сохраняли свежесть. Растение будет благодарно за такой уход, так как его здоровье и внешний вид значительно улучшатся.

Ускорение роста с глицином

Для усиления эффекта можно добавить несколько таблеток глицина в раствор. Это ускоряет рост новых побегов и повышает устойчивость растения к стрессам, делая его более крепким и здоровым.

Как правильно поливать герань

Поливать герань следует только после того, как почва будет основательно увлажнена. На один куст обычно хватает пяти ложек раствора. Важно не переборщить с количеством, так как избыточное количество раствора может повредить корни.

Результат не заставит себя ждать

Уже через две недели вы заметите, как листва становится плотнее, а стебли перестают вытягиваться. Цветы появятся даже на молодых черенках. Метод подходит для растений любого возраста, но особенно хорошо работает для герани, которая долго не цвела или потеряла свою форму.

Полезные советы

Куркума не оставляет пятен на листьях, если смесь вносится аккуратно. Главное — избегать попадания раствора на бутоны и не увеличивать дозировку, чтобы не повредить растение.

Секрет пышного цветения

Теперь секрет пышного цветения герани лежит прямо на полке с приправами. Простота этого рецепта по-настоящему удивляет, но садоводы уже давно оценили его результат. Попробуйте на практике — и ваш сад ответит яркими красками и густой зеленью.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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