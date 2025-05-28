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Грызуны и морозы: как не допустить гибели дерева из-за поврежденной коры

3:05
Садоводство

Каждый сад — это не только место для отдыха, но и поле битвы за выживание, о котором молчат деревья. Под корой скрывается настоящая борьба, где каждое повреждение может стать фатальным для растения.

Цветущая яблоня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущая яблоня

Риски поврежденной коры

Если кора повреждена, она теряет способность защищать древесину от мороза и излишней потери влаги. Зимой такие участки становятся уязвимыми, превращаясь в ворота для холода, что может привести к растрескиванию ствола и гибели дерева.

Маленькие повреждения — большая угроза

Погрызы от грызунов часто кажутся безобидными, но именно через них могут проникнуть грибки и насекомые. Без своевременного вмешательства эти инфекции быстро разрушают камбий и сердцевину, лишая дерево шансов на восстановление.

Кора как транспортная система

Кора выполняет важнейшую роль в дереве: она транспортирует питательные вещества от корней к ветвям. Потеря этой функции приводит к голоданию дерева, которое в большинстве случаев не удается остановить.

Насколько повреждено дерево

Если повреждено менее 20% коры или корней, спасать растение почти невозможно. Особенно опасны кольцевые раны на стволе — они значительно повышают риск гибели растения.

Как действовать при повреждениях

При обнаружении зимних повреждений важно немедленно изолировать их. Использование садовой пасты, обмотка пленкой или агроволокном поможет замедлить высыхание тканей до начала весеннего лечения.

Лечение весной

С наступлением тепла следует оценить степень повреждений. Видимые следы активности вредителей помогут выбрать подходящий метод восстановления.

Доступные средства для восстановления

Глиняная болтушка — отличная альтернатива дорогим средствам. Смешав глину с водой и коровяком, можно нанести смесь на раны, предварительно обработав их железным купоросом. Ткань, закрепленная на повреждениях, поможет зафиксировать средство.

Природные средства для восстановления

Компресс из отвара липовой коры ускоряет заживление мелких повреждений. Пропитанная отваром мешковина создает защитный барьер, который можно оставить на несколько месяцев.

Серьезные повреждения требуют пересадки коры

При более серьезных повреждениях можно использовать метод "пересадки" коры. Кусочки коры с ветвей-доноров приживляются на оголенные участки, фиксируя их изолентой.

Восстановление молодых деревьев

Молодые деревья с сильным иммунитетом имеют все шансы на восстановление к концу сезона. Важно обеспечить их усиленным поливом, подкормками и защитой от стрессовых факторов.

Регулярный уход и профилактика

Постоянный осмотр сада и своевременное реагирование на повреждения помогут сохранить здоровье растений. Забота о коре — это вклад в долголетие всего растения.

Уточнения

Кора́ (лат. cortex) — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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