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Как увеличить размер ягод смородины за один сезон с помощью простой обрезки

2:22
Садоводство

Мелкие, кислые ягоды смородины часто становятся результатом неправильной обрезки. Если куст тратит силы на десятки старых веток, а не на плодоношение, это обязательно отразится на размере и вкусе ягод.

Смородина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смородина

Летняя прищипка — ключ к крупным ягодам

Одним из важных этапов ухода за смородиной является летняя прищипка молодых побегов. В конце июня, когда новые ветки достигнут длины 20 см, укоротите их верхушки на 5-7 см. Это остановит бесконтрольный рост и перенаправит питательные вещества к завязям, что сделает ягоды крупнее и слаще уже в этом сезоне.

Радикальное омоложение кустов

Если куст смородины не обрезали несколько лет, вам стоит провести радикальное омоложение. Ранней весной удалите все ветки старше 4 лет, которые темные и с потрескавшейся корой. Молодые побеги укоротите на треть. Не бойтесь оставить всего 5-6 веток — смородина плодоносит на приросте прошлого года, и это поможет улучшить урожай.

Подкормка для стимуляции роста

После обрезки подкормите куст настоем крапивы. Для этого заполните ведро свежей крапивой, залейте водой, накройте и оставьте на 7 дней. Разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды и полейте под корень. Азот и микроэлементы из крапивы стимулируют рост новых побегов, а кремний укрепляет их.

Защита от болезней и вредителей

Если ягоды мельчают из-за болезней, опрыскайте куст раствором йода (10 капель на 10 л воды) — это профилактика мучнистой росы. Чтобы защитить куст от почкового клеща (который переносит вирусы и угнетает растение), в период набухания почек обработайте ветки чесночным настоем. Для этого залейте 200 г измельчённого чеснока 1 л воды, настаивайте сутки, процедите и разведите в 10 л воды.

Правильное место для смородины

Не сажайте смородину в тени, так как недостаток света мешает сахару накапливаться в ягодах. Идеальным местом для смородины будет солнечный участок, защищённый от ветра забором или строением.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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