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Важные шаги и секреты, чтобы тыква стала настоящим гигантом: от подкормки до полива

2:56
Садоводство

Вырастить тыкву, которая по размеру будет сопоставима с колесом телеги, вполне возможно, если следовать одному простому секрету. Всё, что вам нужно, — это обычная рыбная мука.

Маленькая тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Маленькая тыква

Почему рыбная мука — идеальное удобрение для тыквы

Рыбная мука — это тот же продукт, который используют для подкормки домашних животных, и она содержит идеальную пропорцию фосфора, кальция и азота для тыкв. Эти элементы стимулируют быстрый рост плодов, укрепляют корневую систему и повышают устойчивость растения к болезням.

Как правильно использовать рыбную муку при посадке

Перед посадкой внесите в лунку 2-3 горсти рыбной муки, хорошо смешав её с верхним слоем почвы. Это обеспечит проростки необходимыми питательными веществами на первые месяцы роста. Когда плети начнут формировать завязи, подкормите тыкву ещё раз. Рассыпьте около 100-150 г рыбной муки вокруг стебля и обильно полейте растение. Рыбный запах привлечёт дождевых червей, которые помогут рыхлить землю, улучшая её аэрацию.

Важные моменты при использовании рыбной муки

Не переборщите с подкормкой: слишком много азота может привести к избыточному росту листвы в ущерб плодам. Это важно учитывать, чтобы не замедлить развитие самих плодов.

Как правильно ухаживать за плетями

Следите за тем, чтобы плети не загущались. Оставьте 2-3 основных стебля и регулярно удаляйте боковые побеги, чтобы растение могло сосредоточить ресурсы на плодах, а не на лишней листве.

Поддержка для крупных плодов

Когда тыквы достигнут размера арбуза, поместите их на подставку из досок или соломы. Это предотвратит контакт плодов с влажной землёй и снизит риск гниения.

Ручное опыление для рекордных размеров

Если вы хотите, чтобы тыква выросла до рекордных размеров, потребуется ручное опыление. Для этого выберите крупный мужской цветок (без завязи на тонкой ножке) и аккуратно перенесите пыльцу на женские соцветия, у которых есть утолщение у основания. Опыление лучше проводить утром, когда цветки полностью раскрыты. После этого удалите все соседние завязи, чтобы растение направляло ресурсы только на один плод.

Как поливать тыкву для максимального роста

Поливайте тыкву тёплой водой под корень, избегая попадания воды на листья, чтобы избежать развития грибковых заболеваний. В период роста плодов увеличьте объём полива до 20-30 литров воды на куст в неделю. За месяц до сбора урожая рекомендуется сократить полив — это сделает мякоть более плотной и улучшит её вкус.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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