Главная ошибка при выращивании гороха, которую стоит исправить до начала июня

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если к началу лета горох на ваших грядках выглядит вялым, а стручки не наливаются, это может быть связано не с жарой или недостатком воды. Часто причина кроется в одном упущении, которое критически важно исправить до 10 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горох

Почему важно пасынковать горох

Проблема заключается в отсутствии своевременного пасынкования. Как и томаты или огурцы, горох требует формирования куста. Это необходимо, чтобы направить все силы растения на образование стручков, а не на излишнюю листву. Без пасынкования горох начинает "жировать", увеличивая зелёную массу в ущерб урожаю, а его корни не справляются с питанием, что может привести к засыханию.

Когда и как правильно проводить пасынкование

Пасынкование следует делать, когда горох достигает высоты 15-20 см. Для этого аккуратно удалите боковые побеги, которые растут из пазух нижних листьев. Оставьте только основной стебель и 2-3 сильных верхних ветви. Это уменьшит нагрузку на корневую систему и улучшит вентиляцию, что также снизит риск грибковых заболеваний.

Подкормка после пасынкования

После процедуры пасынкования не забудьте подкормить горох раствором древесной золы (1 стакан на 10 л воды). Это улучшит калиевое питание растения, укрепит стебли и ускорит созревание стручков.

Важность соблюдения сроков

Не пропустите сроки пасынкования. После 10 июня горох вступает в фазу активного цветения, и обрезка в этот период может вызвать стресс у растения. Это, в свою очередь, приведет к сбросу завязей, что сильно повлияет на урожай.

Если вы опоздали с пасынкованием

Если вы пропустили срок пасынкования, не переживайте. Вместо этого замульчируйте почву вокруг растений соломой или компостом слоем 5-7 см. Это сохранит влагу в почве и замедлит рост сорняков, которые конкурируют с горохом за питание. Также установите опоры для плетей. Подвязывание поможет улучшить доступ света и воздуха, предотвратив гниение стручков в дождливую погоду.

Недостаток микроэлементов как причина засыхания

Ещё одна причина, по которой горох может засыхать — это нехватка микроэлементов. Горох особенно чувствителен к дефициту бора и молибдена. Чтобы исправить это, опрыскайте листья раствором аптечной борной кислоты (2 г на 10 л воды) и молибдата аммония (1 г на 10 л воды). Обработку лучше проводить вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

