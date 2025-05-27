Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы не знакомы с понятием "горе луковое", то это ситуация, когда луковая муха атакует ваш урожай. Этот вредитель может испортить все ваши планы на грядках, но решение проблемы существует.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak is licensed under GNU Free Documentation License Личинки луковой мухи

Признаки атаки луковой мухи

Одним из первых признаков, что луковая муха начала атаковать, становится желтизна на зеленых перьях лука. Это может быть вызвано не только дефицитом питательных веществ, но и активностью вредителей. Если проблему не решить вовремя, личинки мухи могут попасть в луковицы и уничтожить весь урожай.

Борьба с луковой мухой: начало с первого признака

Чтобы предотвратить поражение, важно начать борьбу с луковой мухой как можно раньше и продолжать ее до самого конца сезона. Муха откладывает потомство несколько раз за сезон, и если проблему проигнорировать, она может сильно повлиять на урожай.

Экологичные методы борьбы с луковой мухой

Самым доступным и экологичным способом борьбы с луковой мухой является опудривание. В дачных хозяйствах чаще всего используют смесь древесной золы и табачной пыли. Чтобы обработка была эффективной, нужно удалить поврежденные растения и равномерно распределить смесь по грядке и растениям. Для этого удобно использовать сито.

Важные советы по обработке

Опудривание лучше всего проводить в безветренную и сухую погоду, чтобы порошок не развеивался. А после того как урожай собран, важно провести дополнительную обработку с применением промышленных препаратов, чтобы уничтожить вредителей, оставшихся в почве. Если этого не сделать, личинки мух перезимуют в грунте и будут активно действовать весной.

Уточнения

Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.

