Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали

Если вы не знакомы с понятием "горе луковое", то это ситуация, когда луковая муха атакует ваш урожай. Этот вредитель может испортить все ваши планы на грядках, но решение проблемы существует.
Одним из первых признаков, что луковая муха начала атаковать, становится желтизна на зеленых перьях лука. Это может быть вызвано не только дефицитом питательных веществ, но и активностью вредителей. Если проблему не решить вовремя, личинки мухи могут попасть в луковицы и уничтожить весь урожай.
Чтобы предотвратить поражение, важно начать борьбу с луковой мухой как можно раньше и продолжать ее до самого конца сезона. Муха откладывает потомство несколько раз за сезон, и если проблему проигнорировать, она может сильно повлиять на урожай.
Самым доступным и экологичным способом борьбы с луковой мухой является опудривание. В дачных хозяйствах чаще всего используют смесь древесной золы и табачной пыли. Чтобы обработка была эффективной, нужно удалить поврежденные растения и равномерно распределить смесь по грядке и растениям. Для этого удобно использовать сито.
Опудривание лучше всего проводить в безветренную и сухую погоду, чтобы порошок не развеивался. А после того как урожай собран, важно провести дополнительную обработку с применением промышленных препаратов, чтобы уничтожить вредителей, оставшихся в почве. Если этого не сделать, личинки мух перезимуют в грунте и будут активно действовать весной.
Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.