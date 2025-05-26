Натуральный щит от комаров: зачем платить за спреи, если есть растение, которое работает лучше

Когда температура на термометре начинает упорно ползти вверх, возвращается и летняя напасть — комары. Если не хочется каждую ночь превращаться в закусочную для насекомых, стоит обратить внимание на проверенное и при этом абсолютно натуральное средство: растение си́тронелла.
Ситронелла (Cymbopogon nardus) — тропическое растение с ярким лимонным ароматом. Эфирное масло, которое в нём содержится, известно своими отпугивающими свойствами. Его используют в свечах, спреях и кремах от насекомых, но и само растение работает ничуть не хуже — стоит лишь посадить его на балконе или в саду.
По информации Агентства по охране окружающей среды США (EPA), масло ситронеллы официально признано природным репеллентом, эффективно защищающим от насекомых.
Аромат, который источает ситронелла, нарушает восприятие запахов у комаров, и они не могут "нащупать" свою цель. В отличие от химических средств, которые быстро выветриваются и требуют постоянного нанесения, растение выделяет отпугивающие вещества в течение всего дня.
Поставьте горшки с растением около мест отдыха: у стола, у кресел, возле дверей.
Обеспечьте ей солнечное место, тепло и рыхлый грунт с хорошим дренажем.
Для усиления эффекта можно слегка размять листья руками — эфирные масла начнут выделяться активнее.
Как пишут в сети, именно форма живого растения — один из самых безопасных способов защиты на открытом воздухе.
Ситронелла прекрасно работает в паре с другими ароматными травами:
Лаванда
Базилик
Мята
Розмарин
Такой "ароматный квартет" создаёт непреодолимый барьер для насекомых.
Сиитронелла — это не только зелёный декор, но и реальный способ отдохнуть летом без укусов и надоедливого жужжания. Простая в уходе, безопасная для детей и домашних животных, она легко впишется в любой уголок вашего сада или балкона.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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