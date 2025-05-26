Натуральный щит от комаров: зачем платить за спреи, если есть растение, которое работает лучше

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда температура на термометре начинает упорно ползти вверх, возвращается и летняя напасть — комары. Если не хочется каждую ночь превращаться в закусочную для насекомых, стоит обратить внимание на проверенное и при этом абсолютно натуральное средство: растение си́тронелла.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ситронелла

Что такое ситронелла?

Ситронелла (Cymbopogon nardus) — тропическое растение с ярким лимонным ароматом. Эфирное масло, которое в нём содержится, известно своими отпугивающими свойствами. Его используют в свечах, спреях и кремах от насекомых, но и само растение работает ничуть не хуже — стоит лишь посадить его на балконе или в саду.

По информации Агентства по охране окружающей среды США (EPA), масло ситронеллы официально признано природным репеллентом, эффективно защищающим от насекомых.

Как действует растение?

Аромат, который источает ситронелла, нарушает восприятие запахов у комаров, и они не могут "нащупать" свою цель. В отличие от химических средств, которые быстро выветриваются и требуют постоянного нанесения, растение выделяет отпугивающие вещества в течение всего дня.

Как использовать ситронеллу?

Поставьте горшки с растением около мест отдыха: у стола, у кресел, возле дверей.

Обеспечьте ей солнечное место, тепло и рыхлый грунт с хорошим дренажем.

Для усиления эффекта можно слегка размять листья руками — эфирные масла начнут выделяться активнее.

Как пишут в сети, именно форма живого растения — один из самых безопасных способов защиты на открытом воздухе.

Комбо-растения: защита в команде

Ситронелла прекрасно работает в паре с другими ароматными травами:

Лаванда

Базилик

Мята

Розмарин

Такой "ароматный квартет" создаёт непреодолимый барьер для насекомых.

Сиитронелла — это не только зелёный декор, но и реальный способ отдохнуть летом без укусов и надоедливого жужжания. Простая в уходе, безопасная для детей и домашних животных, она легко впишется в любой уголок вашего сада или балкона.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

