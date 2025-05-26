Прожить полжизни и не увидеть: цветы, которые цветут раз в полвека

ка большинство растений радует нас цветением каждый сезон, некоторые виды играют по своим правилам — и ждать их приходится десятки лет. Но когда они всё-таки расцветают, это зрелище стоит каждой минуты ожидания.
Один из самых необычных цветов планеты — трупный цветок с Суматры. Не цветёт 7-10 лет, затем выпускает гигантский бутон до 3 метров высотой. Цветёт всего 36 часов и пахнет… гниющим мясом.
Раз в 12 лет юг Индии окрашивается в сине-фиолетовый. Это цветёт редчайший кустарник, покрывающий склоны гор Нилгири. В следующий раз он расцветёт не раньше 2030 года.
Суккулент, который часто принимают за пальму. Листья растут только наверху, а ствол покрыт шипами до 6 см. Цветёт раз в 10-15 лет — и белые цветы наполняют воздух ароматом.
Это дерево с грибовидной кроной и плотными листьями может ждать 20-50 лет, прежде чем зацветёт крошечными бело-зелёными цветами. Настоящее терпение по-сокотрийски.
Живёт в пустыне, может быть старше 1000 лет и цветёт раз в 20-40 лет. И не один раз, как многие думают, а много раз — если, конечно, переживёт все песчаные бури.
Высокий шипастый гигант до 4,6 м. Его голубовато-зелёные цветы появляются спустя 10-20 лет жизни. Растёт только в Чили, и выглядит как существо из фантастического фильма.
Эти редкие растения напоминают нам, что природа не спешит — и в этом её сила. Их цветение становится настоящим событием, которое нельзя увидеть по расписанию. Иногда ради мгновенной красоты стоит ждать десятилетиями.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.