Прожить полжизни и не увидеть: цветы, которые цветут раз в полвека

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

ка большинство растений радует нас цветением каждый сезон, некоторые виды играют по своим правилам — и ждать их приходится десятки лет. Но когда они всё-таки расцветают, это зрелище стоит каждой минуты ожидания.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2021-11-26_213228_Hannover_Berggarten_Amorphophallus_titanum.jpg by Tim Rademacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ аморфофаллус титанический

1. Титан Аморфофаллус — Индонезия

Один из самых необычных цветов планеты — трупный цветок с Суматры. Не цветёт 7-10 лет, затем выпускает гигантский бутон до 3 метров высотой. Цветёт всего 36 часов и пахнет… гниющим мясом.

2. Strobilanthes kunthiana — Индия

Раз в 12 лет юг Индии окрашивается в сине-фиолетовый. Это цветёт редчайший кустарник, покрывающий склоны гор Нилгири. В следующий раз он расцветёт не раньше 2030 года.

3. Пахиподиум мадагаскарский — Мадагаскар

Суккулент, который часто принимают за пальму. Листья растут только наверху, а ствол покрыт шипами до 6 см. Цветёт раз в 10-15 лет — и белые цветы наполняют воздух ароматом.

4. Драцена киноварная — Сокотра

Это дерево с грибовидной кроной и плотными листьями может ждать 20-50 лет, прежде чем зацветёт крошечными бело-зелёными цветами. Настоящее терпение по-сокотрийски.

5. Вельвичия удивительная — Намибия и Ангола

Живёт в пустыне, может быть старше 1000 лет и цветёт раз в 20-40 лет. И не один раз, как многие думают, а много раз — если, конечно, переживёт все песчаные бури.

6. Puya berteroniana — Чили

Высокий шипастый гигант до 4,6 м. Его голубовато-зелёные цветы появляются спустя 10-20 лет жизни. Растёт только в Чили, и выглядит как существо из фантастического фильма.

Эти редкие растения напоминают нам, что природа не спешит — и в этом её сила. Их цветение становится настоящим событием, которое нельзя увидеть по расписанию. Иногда ради мгновенной красоты стоит ждать десятилетиями.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

