Этот жёлтый самурай расцветает там, где всё давно умерло

Иногда достаточно одного растения, чтобы старый камень стал украшением сада. Представьте: пересушенный уголок, где ничего не растёт, вдруг оживает — и всё благодаря скромному, но невероятно выносливому цветку.
Речь о желтой фиалке, или Erysimum cheiri. Это растение с историей: его можно встретить на древних каменных стенах европейских деревень, где оно год за годом радует ярким цветением без капли полива.
Желтая фиалка — растение почти с характером. Ей не по вкусу богатые, влажные почвы и избыточный полив. Но на сухих, каменистых участках она чувствует себя как дома. Укоренившись однажды, она будет расти годами — скромно, но стабильно.
"Он растёт без полива, цветёт с мая и превращает старые стены в открытки".
Простые советы по посадке:
Это растение не проживёт десятилетия — обычно 2-3 года. Но если оставить часть цветков для семян, молодые побеги сами появятся рядом. А если чуть помочь — рыхлой почвой, обрезкой и солнечным местом — оно каждый год будет радовать вас новым цветением.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.
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