Этот жёлтый самурай расцветает там, где всё давно умерло

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1:55
Садоводство

Иногда достаточно одного растения, чтобы старый камень стал украшением сада. Представьте: пересушенный уголок, где ничего не растёт, вдруг оживает — и всё благодаря скромному, но невероятно выносливому цветку.

Фиалка
Фото: creativecommons.org by 阿橋 HQ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фиалка

Речь о желтой фиалке, или Erysimum cheiri. Это растение с историей: его можно встретить на древних каменных стенах европейских деревень, где оно год за годом радует ярким цветением без капли полива.

Что делает её особенной

  • Не боится жары и засухи
  • Цветёт с мая в оттенках жёлтого, оранжевого, медного, красного и даже фиолетового
  • Может расти в щелях между камнями, на бедной почве, на солнечных лестницах или склонах
  • Обновляется самостоятельно, не требует пересадки

Цветение, которому не нужен комфорт

Желтая фиалка — растение почти с характером. Ей не по вкусу богатые, влажные почвы и избыточный полив. Но на сухих, каменистых участках она чувствует себя как дома. Укоренившись однажды, она будет расти годами — скромно, но стабильно.

"Он растёт без полива, цветёт с мая и превращает старые стены в открытки".

Простые советы по посадке:

  • Сажайте весной или в конце лета
  • Ищите место с прямыми солнечными лучами
  • Выбирайте сухую, дренированную почву
  • После посадки не поливайте
  • Удаляйте увядшие цветы — это продлит цветение
  • Хорошо смотрится в компании с алиссумом, очитками и колокольчиками

Даёт больше, чем просит

Это растение не проживёт десятилетия — обычно 2-3 года. Но если оставить часть цветков для семян, молодые побеги сами появятся рядом. А если чуть помочь — рыхлой почвой, обрезкой и солнечным местом — оно каждый год будет радовать вас новым цветением.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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