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Забудьте поливать — эти цветы и так расцветают как сумасшедшие

1:54
Садоводство

Хотите, чтобы ваш сад всё лето был в цвету — без суеты и разочарований? Тогда важно не просто выбрать красивые растения, но и уметь правильно за ними ухаживать. Даже самый яркий цветок не раскроется в полной мере, если почва, полив и питание подобраны неправильно.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Секрет ухода за летними цветами

Начинайте с выбора: не покупайте растения наобум. У каждого — свои капризы. Одни требуют много света, другие плохо переносят жару. Изучите свои условия и только потом отправляйтесь за саженцами.

Важно также учитывать:

  • Экология участка — держитесь подальше от заводов и дорог с активным трафиком.
  • Полив — одни растения любят "ванну", другие предпочитают "душ". Учтите особенности каждого вида.
  • Удобрения — без них никуда. Но избыток может навредить не меньше, чем нехватка.
  • Вредители — ночью они выходят на охоту. Используйте натуральные средства защиты.
  • Обрезка — удаляйте сухие листья и ветки. Это не только эстетика, но и здоровье растений.

Какие цветы выбрать для лета

Вот три фаворита, которые не боятся палящего солнца и радуют яркими красками:

  1. Лантана — солнцелюбивая красавица с ароматными цветами. Цветёт обильно, подходит для любого сада.
  2. Герань — быстро растёт, устойчива к жаре и почти не требует ухода. Листья — отдельное украшение!
  3. Бугенвиллия — вьющееся растение, которое может покрыть забор или стену живым ковром из фиолетовых цветов. Идеально для оформления больших площадей.

Эти растения выносливы и неприхотливы, но при правильном подходе ваш сад может превратиться в настоящий рай. Главное — чуть больше внимания и немного терпения.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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