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Урожай под угрозой: что делать, если проволочник прогрызает клубни

Садоводство

Картофель в опасности. Вроде бы всё сделано по правилам — сажали вовремя, окучивали старательно, но при сборе урожая — раз за разом испорченные, прогрызенные клубни. Виновник — проволочник. Но бороться с ним можно и нужно, причём несложно.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

1. Начинаем с сорняков

Первым делом — не проволочником, а… сорняками. Именно они — особенно пырей и другие злаковые — излюбленная еда личинок жука-щелкуна. Пока на участке растёт сорная трава, вредитель будет чувствовать себя как дома. Регулярная прополка — уже половина успеха.

2. Горчичный жмых на подмогу

Эффективное средство — горчичный жмых. Его не переносят ни проволочники, ни грызуны. Рассыпается по участку до весенней перекопки. При этом ещё и почву оздоравливает. Просто, экологично и работает.

3. Сеем фацелию

Сидераты — это не просто зелёные "укрыватели" почвы, а настоящие защитники урожая. Особенно хороша фацелия — она не только насыщает землю, но и отпугивает вредителей. Её можно сеять осенью или ранней весной — и проволочнику уже не так уютно.

4. Картофельные ловушки

Если хочется наглядного результата — ставятся ловушки. Картофелину разрезают на 4 части, в каждую втыкают палочку с ленточкой и закапывают. Через четыре дня — проверка. Личинки, привлечённые запахом, собираются внутрь. Ловушки выкапываются и уничтожаются вместе с вредителями.

Эти методы хороши не только своей эффективностью, но и тем, что не требуют химии. А это значит — чистый урожай и спокойствие за землю.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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