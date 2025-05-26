Этот раствор творит чудеса: клубника становится садовой гордостью

Кусты стоят зелёные, а ягод — с гулькин нос? Не спешите винить погоду или сорт. Часто дело в весеннем уходе: он либо запускает рост, либо оставляет растения на паузе. Один нехитрый раствор с борной кислотой, йодом и нашатырём способен кардинально изменить ситуацию.
Все старые, сухие и повреждённые листья у клубники срезают. Это освобождает место для молодых побегов и предотвращает распространение грибка. Без этой процедуры раствор не даст должного эффекта.
Борная кислота помогает завязям,
марганцовка защищает от грибков,
йод дезинфицирует,
нашатырь работает как азотное питание для корней.
Этот коктейль активизирует рост, усиливает иммунитет растений и запускает мощное цветение.
Заполнить треть 10-литрового ведра горячей водой.
Добавить по 0,5 ч. л. борной кислоты и марганцовки, перемешать до растворения.
Долить холодной воды до краёв.
Влить 14 капель йода и 2 ст. л. нашатырного спирта, перемешать.
На каждый куст — по 400 мл раствора строго под корень. На листья не лить: может вызвать ожоги.
Через неделю появляются свежие побеги и насыщенно-зелёная листва. Цветоносы становятся толстыми, бутоны — крупными. Через месяц кусты уже усеяны завязями.
Ягоды получаются как на фото с упаковки семян: крупные, блестящие, сладкие, ароматные. Долго хранятся, не мнутся при сборе.
Попробуйте один раз — и соседи будут выпрашивать "секретную подкормку". Ведь клубника, от которой все ахают — не фантазия, а результат правильной весенней заботы.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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