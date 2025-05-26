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Этот раствор творит чудеса: клубника становится садовой гордостью

2:01
Садоводство

Кусты стоят зелёные, а ягод — с гулькин нос? Не спешите винить погоду или сорт. Часто дело в весеннем уходе: он либо запускает рост, либо оставляет растения на паузе. Один нехитрый раствор с борной кислотой, йодом и нашатырём способен кардинально изменить ситуацию.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Начать нужно с уборки

Все старые, сухие и повреждённые листья у клубники срезают. Это освобождает место для молодых побегов и предотвращает распространение грибка. Без этой процедуры раствор не даст должного эффекта.

Магия компонентов — в доступности

  • Борная кислота помогает завязям,

  • марганцовка защищает от грибков,

  • йод дезинфицирует,

  • нашатырь работает как азотное питание для корней.

Этот коктейль активизирует рост, усиливает иммунитет растений и запускает мощное цветение.

Как приготовить раствор

  1. Заполнить треть 10-литрового ведра горячей водой.

  2. Добавить по 0,5 ч. л. борной кислоты и марганцовки, перемешать до растворения.

  3. Долить холодной воды до краёв.

  4. Влить 14 капель йода и 2 ст. л. нашатырного спирта, перемешать.

На каждый куст — по 400 мл раствора строго под корень. На листья не лить: может вызвать ожоги.

Что будет дальше

Через неделю появляются свежие побеги и насыщенно-зелёная листва. Цветоносы становятся толстыми, бутоны — крупными. Через месяц кусты уже усеяны завязями.

Ягоды получаются как на фото с упаковки семян: крупные, блестящие, сладкие, ароматные. Долго хранятся, не мнутся при сборе.

Попробуйте один раз — и соседи будут выпрашивать "секретную подкормку". Ведь клубника, от которой все ахают — не фантазия, а результат правильной весенней заботы.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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