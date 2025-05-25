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Не растёт и не цветёт? Значит, петуния просит еды — вот какую ей подсыпать

2:07
Садоводство

Петуния — одна из самых капризных красавиц на клумбе. Вроде бы и саженец бодрый, и уход регулярный, а она всё стоит на месте. Секрет в том, что на стадии активного роста зелёной массы ей катастрофически не хватает питания — особенно если вы игнорируете минеральные удобрения. А ведь именно они могут стать настоящей "ракетой-носителем" для её роста.

Петуния
Фото: flickr.com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Петуния

Минеральные удобрения: не вред, а точность

Многие избегают минеральных подкормок, ссылаясь на "химию". Но если речь идёт о цветах, а не овощах, то никакого риска для здоровья нет. Зато есть точность: легко рассчитать дозировку, понятно, как и когда вносить. Особенно это актуально для петуний, которые славятся "вялым" стартом в прохладную весну.

Чем "разбудить" петунию

Чтобы запустить рост зелени, цветоводы используют Фитоспорин-М или Энерген. Их разводят строго по инструкции и применяют на всех стадиях:

  • при подготовке земли
  • после посева
  • после появления ростков

На этом этапе раствором поливают растение раз в неделю, по 1 ст. л. под каждый кустик.

Рассада перед переездом

Перед пересадкой в открытый грунт (обычно в мае) петунии нужно основательно "покормить". Схема подкормки такая:

  • 20 г нитроаммофоски

  • через 5 дней — 20 г аммиачной селитры

  • ещё через 5 дней — 15 г диаммофоски

  • и завершает марафон 1 ч. л. монофосфата калия

Все растворы делают на 1 ведро воды, и вносят их только после полива, чтобы не обжечь корни.

После высадки: главное — не забыть

Через две недели после посадки в открытый грунт снова в ход идёт монофосфат калия (5 г на ведро) или калиевая селитра (15 г). В середине лета подкормки делают раз в 14 дней, но с началом цветения — прекращают.

Так петуния будет не просто жить, а пышно цвести, будто на параде.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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