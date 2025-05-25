Как получить урожай от груши раньше, чем соседи успеют похвастаться яблоками

Если вы когда-либо сажали яблоню и грушу одновременно, то наверняка замечали: яблоня начинает плодоносить раньше. Но этот "дисбаланс" можно обойти. Главное — правильно выбрать саженец и грамотно за ним ухаживать. Рассказываем, что именно нужно делать, чтобы ускорить первый урожай груши.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Груша

Правильный выбор саженца

Профессионалы выбирают двухлетние саженцы. Они выглядят крупнее, мощнее и готовы дать плоды уже на 2-й год. Однолетки, хоть и выглядят скромнее, часто приживаются лучше, но на урожай придётся подождать.

Посадка с прицелом на урожай

Секрет урожайной груши — в просторной яме. Копайте не менее 50 см в глубину и 80 см в ширину. Чем свободнее корням, тем быстрее они разовьются и начнут "работать".

Перед посадкой не засыпайте саженец обычной землёй — внесите подкормки:

2 ведра перегноя

1 стакан суперфосфата

0,5 стакана сернокислого калия

3 ст. л. аммиачной селитры

Сверху добавьте слой земли (15-20 см), а корни окуните в глиняную болтушку с корневином и золой.

Обрезка — но не каждый год

После посадки грушу обрезают на треть — это поможет дереву перераспределить силы. А вот на следующий год трогать её не стоит — пусть растёт и формирует крону.

Подкормки по графику

Весной, сразу после таяния снега, подсыпьте в приствольный круг 3 ст. л. аммиачной селитры и заделайте в почву граблями.

С середины весны до июля каждые 2 недели вносите мочевину (согласно инструкции). А с июля — дважды, после распускания почек и в конце августа, добавьте гумат натрия.

Такой уход даст вам шанс увидеть первый урожай уже через два года — и без волшебства!

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

