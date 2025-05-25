Тихо губят здоровье: эти комнатные растения вредят во сне

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения могут быть нашими союзниками: очищают воздух, снимают усталость и даже помогают уснуть. Но далеко не все зелёные любимцы так безобидны, как кажутся. Некоторые из них вредны именно там, где особенно важно восстановление — в спальне.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Опасные соседи у кровати

Фикус — гость почти каждого дома, но вот в спальне ему точно не место. Его листья выделяют ярко выраженный аромат, который может раздражать чувствительных людей и мешать заснуть. Кроме того, в тишине ночи растение активно выбрасывает углекислый газ, что особенно опасно для людей с астмой или другими респираторными заболеваниями.

Монстера — модный декоративный гигант, популярный в интерьерах. Но его привлекательность обманчива: растение усиленно поглощает кислород, а его сок содержит токсины. Дышать рядом с монстерой всю ночь — не лучшая идея.

Диффенбахия — очищает воздух, но её сок может вызвать сильный зуд, раздражение и даже ожоги кожи. Особенно опасно, если растение случайно повредить — скажем, во сне или при вечерней уборке.

Аромат — не всегда благо

Лилия — её насыщенный аромат может быть слишком тяжёлым для сна. Часто вызывает головную боль, головокружение и плохое самочувствие по утрам. Сон рядом с этим цветком может стать поверхностным и тревожным.

Филодендрон — ещё один популярный представитель ядовитых. Его сок может повредить кожу и даже вызвать отравление при попадании в организм. Поэтому держать его в помещении, где вы отдыхаете, просто небезопасно.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

