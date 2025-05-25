Тихо губят здоровье: эти комнатные растения вредят во сне

Комнатные растения могут быть нашими союзниками: очищают воздух, снимают усталость и даже помогают уснуть. Но далеко не все зелёные любимцы так безобидны, как кажутся. Некоторые из них вредны именно там, где особенно важно восстановление — в спальне.
Фикус — гость почти каждого дома, но вот в спальне ему точно не место. Его листья выделяют ярко выраженный аромат, который может раздражать чувствительных людей и мешать заснуть. Кроме того, в тишине ночи растение активно выбрасывает углекислый газ, что особенно опасно для людей с астмой или другими респираторными заболеваниями.
Монстера — модный декоративный гигант, популярный в интерьерах. Но его привлекательность обманчива: растение усиленно поглощает кислород, а его сок содержит токсины. Дышать рядом с монстерой всю ночь — не лучшая идея.
Диффенбахия — очищает воздух, но её сок может вызвать сильный зуд, раздражение и даже ожоги кожи. Особенно опасно, если растение случайно повредить — скажем, во сне или при вечерней уборке.
Лилия — её насыщенный аромат может быть слишком тяжёлым для сна. Часто вызывает головную боль, головокружение и плохое самочувствие по утрам. Сон рядом с этим цветком может стать поверхностным и тревожным.
Филодендрон — ещё один популярный представитель ядовитых. Его сок может повредить кожу и даже вызвать отравление при попадании в организм. Поэтому держать его в помещении, где вы отдыхаете, просто небезопасно.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.