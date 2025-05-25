Конфликт на грядке: кого нельзя сажать рядом с огурцами

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы щедро плодоносят даже у дачников без опыта, если соблюдены базовые условия: тепло, влажность, питание. Но есть одна ошибка, которая может испортить весь сезон — неправильное соседство на грядке.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огурцы

Кто портит жизнь огурцам

Первым в списке нежелательных соседей идёт картофель. Да, он не отравит огурцы, не остановит их рост, но всё равно "работает" против урожая. Обе культуры подвержены одинаковым заболеваниям, и при близкой посадке могут легко заразить друг друга. Итог — слабые растения и пустые плети.

Дальше — тяжелая артиллерия: тыква, кабачки и дыня. Эти растения буквально вступают с огурцами в борьбу за питание. И проигравшими оказываются все. Корневая конкуренция приводит к тому, что питательных веществ не хватает ни одному из "соперников". А если прибавить к этому и общих вредителей, картина становится совсем грустной.

Чем грозит скученность

Ещё одна проблема — компактная высадка. Когда все эти культуры растут вперемешку на одной части участка, вредителям даже не надо искать еду — они просто переходят с растения на растение. В результате пострадают и огурцы, и кабачки. А вы останетесь без свежих хрустящих плодов.

Как поступить

Идеальный вариант — разнести эти культуры по разным частям огорода. Так вы снизите риск заболеваний, не устроите конкуренцию за питание и не создадите рай для насекомых-вредителей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

