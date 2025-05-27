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Хотите спать лучше и не нервничать? Эти цветы не просто украсят сад — они лечат тревожность

2:34
Садоводство

Хотите, чтобы лето стало не просто красивым, а по-настоящему расслабляющим и целебным? Оформите клумбу так, чтобы она не только радовала глаз, но и исцеляла. Цветы, которые мы привыкли сажать для красоты, могут работать как мягкие природные антидепрессанты — с доказанным эффектом на психику.

Жасмин
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жасмин

Ароматы, которые лечат: что говорит наука

Исследования японских учёных из Университета Кагошимы подтвердили: аромат жасмина снижает уровень кортизола — гормона стресса. А лаванда, по данным Национального института здравоохранения США (NIH), помогает при тревожности, улучшает сон и снижает внутреннее напряжение.

Ароматы цветов активируют зоны мозга, отвечающие за эмоции — это не просто "приятный запах", а настоящий физиологический отклик. И вы можете настроить свой сад как успокаивающий ритмотерапевт.

ТОП-3 цветов, которые цветут всё лето и успокаивают

Лаванда узколистная

  • Аромат: травянистый, сдержанный

  • Польза: расслабляет, помогает уснуть, снижает тревожность

  • Секрет: линалоол и линалилацетат действуют на GABA-рецепторы

Жасмин многоцветковый

  • Аромат: сладкий, экзотический, медитативный

  • Польза: снимает апатию, повышает внимание и тонус

  • Секрет: активизирует лимбическую систему мозга

Монарда двойчатая

  • Аромат: мятно-лимонный, освежающий

  • Польза: бодрит, снимает утомление, улучшает ясность мышления

  • Секрет: содержит тимол и карвакрол, стимулирует когнитивную активность

Маленький тест: какой аромат — ваш

Как вы отдыхаете?

  • Если любите читать в тени — вам подойдёт лаванда

  • Если не мыслите лето без активности — это точно монарда

  • Если предпочитаете медитацию и спокойствие — попробуйте жасмин

Как усилить эффект

  1. Сажайте выбранные растения группами, чтобы аромат ощущался мощнее.

  2. Цветы собирайте в пик аромата (утром) — для саше, ароматного чая или подушек.

  3. Разместите их рядом с зоной отдыха: лавочка, гамак, кресло — чтобы аромат был рядом, когда это нужно.

Ваш сад может стать не только красивым, но и заботливым. Он не вылечит депрессию — но он поможет не дойти до неё. Правильно подобранные цветы станут вашими союзниками в борьбе со стрессом, усталостью и перегрузкой. А лето — настоящей терапией под открытым небом.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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