Экстренная диагностика томатов по листьям — действуйте, пока ещё можно спасти

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если листья рассады вдруг становятся жёлтыми, фиолетовыми или покрываются белёсым налётом — это не прихоть природы. Это крик о помощи. И часто решение проблемы можно найти… в аптечке. Главное — понять, что именно сигнализирует растение и как правильно отреагировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Высокие грядки

Цвет листа = диагноз

Каждый оттенок — это симптом, и он подсказывает, чего не хватает вашим томатам.

Жёлтые прожилки? Это хлороз, вызванный дефицитом железа. Часто возникает на щелочных почвах с pH выше 7.

Фиолетовая рассада? Скорее всего, не хватает фосфора. А может, дело в холодной земле — ниже +15 °C корни просто перестают усваивать питание.

Белые пятна или налёт? Подозреваем солнечный ожог (если это после высадки на солнце) или грибковое заболевание, например, мучнистую росу.

Аптечка для томатов: работает

Вот три простых препарата, которые спасают рассаду без дорогой химии:

Перекись водорода 3%

Разведите 2 ст. л. на литр воды и опрыскайте листья при первых признаках хлороза. Перекись обогащает почву кислородом и помогает усвоению железа.

Аспирин

1 таблетка на литр воды — полив под корень или опрыскивание при грибковых симптомах. Салициловая кислота действует как мягкий фунгицид.

Нашатырный спирт

Растворите 1 ч. л. на 5 л воды. Используйте при пожелтении нижних листьев — это быстрая азотная подпитка.

Быстрая расшифровка симптомов

Жёлтые края, зелёные жилки — магниевое голодание. Решение: опрыскивание сульфатом магния (1 г на литр).

Фиолетовый стебель — фосфора мало. Дайте монофосфат калия (5 г на 10 л воды).

Белый налёт — грибок. Обработайте листья сывороткой (в соотношении 1:3 с водой).

Как не допустить повторения

Профилактика сэкономит вам силы и нервы. Установите датчики pH и температуры в грунт (например, Xiaomi Mi Flora). Это недорого, но сразу покажет, что с почвой не так.

Обеззараживайте землю перед посадкой: слабым раствором марганцовки (0,1%).

Не заливайте! Грибки любят переувлажнённую среду. Лучше — чуть суше, чем заболочено.

Главное: томаты умеют говорить

И делают это с помощью цвета листьев. Научитесь читать эти "послания" — и сможете не только спасти рассаду, но и вырастить урожай, о котором мечтали. Иногда для этого достаточно просто взять таблетку… не себе, а томатам.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

