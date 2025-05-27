Экстренная диагностика томатов по листьям — действуйте, пока ещё можно спасти

Если листья рассады вдруг становятся жёлтыми, фиолетовыми или покрываются белёсым налётом — это не прихоть природы. Это крик о помощи. И часто решение проблемы можно найти… в аптечке. Главное — понять, что именно сигнализирует растение и как правильно отреагировать.
Каждый оттенок — это симптом, и он подсказывает, чего не хватает вашим томатам.
Жёлтые прожилки? Это хлороз, вызванный дефицитом железа. Часто возникает на щелочных почвах с pH выше 7.
Фиолетовая рассада? Скорее всего, не хватает фосфора. А может, дело в холодной земле — ниже +15 °C корни просто перестают усваивать питание.
Белые пятна или налёт? Подозреваем солнечный ожог (если это после высадки на солнце) или грибковое заболевание, например, мучнистую росу.
Вот три простых препарата, которые спасают рассаду без дорогой химии:
Перекись водорода 3%
Разведите 2 ст. л. на литр воды и опрыскайте листья при первых признаках хлороза. Перекись обогащает почву кислородом и помогает усвоению железа.
Аспирин
1 таблетка на литр воды — полив под корень или опрыскивание при грибковых симптомах. Салициловая кислота действует как мягкий фунгицид.
Нашатырный спирт
Растворите 1 ч. л. на 5 л воды. Используйте при пожелтении нижних листьев — это быстрая азотная подпитка.
Жёлтые края, зелёные жилки — магниевое голодание. Решение: опрыскивание сульфатом магния (1 г на литр).
Фиолетовый стебель — фосфора мало. Дайте монофосфат калия (5 г на 10 л воды).
Белый налёт — грибок. Обработайте листья сывороткой (в соотношении 1:3 с водой).
Профилактика сэкономит вам силы и нервы. Установите датчики pH и температуры в грунт (например, Xiaomi Mi Flora). Это недорого, но сразу покажет, что с почвой не так.
Обеззараживайте землю перед посадкой: слабым раствором марганцовки (0,1%).
Не заливайте! Грибки любят переувлажнённую среду. Лучше — чуть суше, чем заболочено.
И делают это с помощью цвета листьев. Научитесь читать эти "послания" — и сможете не только спасти рассаду, но и вырастить урожай, о котором мечтали. Иногда для этого достаточно просто взять таблетку… не себе, а томатам.
Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.