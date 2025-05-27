Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу
Нежнее не бывает: ленивые вареники, которые готовятся за полчаса
Хотите спать лучше и не нервничать? Эти цветы не просто украсят сад — они лечат тревожность
Нива 4x4: внедорожник, опередивший своё время
Проверь, стареет ли твой мозг, всего за 90 секунд: этот тест оценит молодость мозга
Больше никакого масла и жарки: эти наггетсы покоряют с первого кусочка
Мойка на доверии: на что смотреть, чтобы не получить царапины в подарок
Поймано на камеру: в Британии объявился зверь из легенд — с рогами и крыльями

Экстренная диагностика томатов по листьям — действуйте, пока ещё можно спасти

2:52
Садоводство

Если листья рассады вдруг становятся жёлтыми, фиолетовыми или покрываются белёсым налётом — это не прихоть природы. Это крик о помощи. И часто решение проблемы можно найти… в аптечке. Главное — понять, что именно сигнализирует растение и как правильно отреагировать.

Высокие грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Высокие грядки

Цвет листа = диагноз

Каждый оттенок — это симптом, и он подсказывает, чего не хватает вашим томатам.

Жёлтые прожилки? Это хлороз, вызванный дефицитом железа. Часто возникает на щелочных почвах с pH выше 7.

Фиолетовая рассада? Скорее всего, не хватает фосфора. А может, дело в холодной земле — ниже +15 °C корни просто перестают усваивать питание.

Белые пятна или налёт? Подозреваем солнечный ожог (если это после высадки на солнце) или грибковое заболевание, например, мучнистую росу.

Аптечка для томатов: работает

Вот три простых препарата, которые спасают рассаду без дорогой химии:

  • Перекись водорода 3%
    Разведите 2 ст. л. на литр воды и опрыскайте листья при первых признаках хлороза. Перекись обогащает почву кислородом и помогает усвоению железа.

  • Аспирин
    1 таблетка на литр воды — полив под корень или опрыскивание при грибковых симптомах. Салициловая кислота действует как мягкий фунгицид.

  • Нашатырный спирт
    Растворите 1 ч. л. на 5 л воды. Используйте при пожелтении нижних листьев — это быстрая азотная подпитка.

Быстрая расшифровка симптомов

  • Жёлтые края, зелёные жилки — магниевое голодание. Решение: опрыскивание сульфатом магния (1 г на литр).

  • Фиолетовый стебель — фосфора мало. Дайте монофосфат калия (5 г на 10 л воды).

  • Белый налёт — грибок. Обработайте листья сывороткой (в соотношении 1:3 с водой).

Как не допустить повторения

Профилактика сэкономит вам силы и нервы. Установите датчики pH и температуры в грунт (например, Xiaomi Mi Flora). Это недорого, но сразу покажет, что с почвой не так.

Обеззараживайте землю перед посадкой: слабым раствором марганцовки (0,1%).
Не заливайте! Грибки любят переувлажнённую среду. Лучше — чуть суше, чем заболочено.

Главное: томаты умеют говорить

И делают это с помощью цвета листьев. Научитесь читать эти "послания" — и сможете не только спасти рассаду, но и вырастить урожай, о котором мечтали. Иногда для этого достаточно просто взять таблетку… не себе, а томатам.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Военные новости
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Домашние животные
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Последние материалы
Seltos на вторичке и с пробегом: с чем рискует столкнуться новый владелец
Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать
Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата
Фейковый дебют LADA Iskra: машина уже в салонах, но до руля никто не доберётся
Топ-5 легендарных советских самолётов, которые пугали Запад
1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают
Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации
Сетка от кротов: секрет, о котором не догадываются дачники
Секрет Лель: зачем певица предлагала Королёвой пососать сушёные бутоны гвоздики
Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.