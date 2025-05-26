Лучше навоза: удобрение, которое даёт результат. Добавьте это в лунку — и томаты рванут в рост

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хотите получить мощную рассаду и щедрый урожай томатов, начните с самого важного — правильной подкормки перед посадкой. В сети рекомендует натуральный и эффективный способ: рыбная мука. Это не просто удобрение, а настоящий энергетик для почвы, который заряжает грядку на рост, цветение и защиту.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Почему именно рыбная мука

Рыбная мука содержит до 70% белка, а также фосфор, кальций и аминокислоты. Эти элементы жизненно важны для молодых томатов: они усиливают развитие корневой системы, ускоряют формирование бутонов и укрепляют иммунитет к болезням. Особенно ценна она для органического земледелия — безопасна, не вызывает ожогов и идеально работает в почве любой структуры.

Как правильно использовать

При посадке рассады добавьте 30-40 граммов муки в каждую лунку. Обязательно смешайте её с грунтом — чтобы распределение было равномерным, и не обжигало корешки. После посадки обильно полейте растения (5-7 литров воды на куст) — это активирует микроэлементы и ускорит их всасывание.

Несколько полезных рекомендаций

Не используйте вместе с известью: кальций нейтрализует фосфор, и эффект ослабляется.

Хотите усилить эффект? Добавьте в лунку 1 стакан древесной золы — она даст калий, которого немного в рыбной муке.

Следите за pH: идеальный уровень — от 6 до 6,5. Измеряйте его с помощью недорогих датчиков, например, Xiaomi Mi Flora — и подстраивайте удобрения под конкретную почву.

Рыбная мука — это не только органическая альтернатива химии, но и мощный помощник для крепкой, здоровой рассады. Уже при посадке вы закладываете основу будущего урожая, и если сделать всё правильно, томаты ответят вам быстрым ростом, крепкими листьями и обильным плодоношением.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

