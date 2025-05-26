Муравьи атакуют? Благодаря этим двум средствам колония исчезает за два дня безвозвратно

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что муравьи — просто соседи по участку. Но на деле они — проводники тли, разрушители корней и враги урожая. Когда колония разрастается, страдают и цветы, и овощи, и плодовые деревья. В таких случаях время идти на жёсткие меры.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Диазинон: быстрый удар по муравейнику

Это инсектицид контактного и кишечного действия, который блокирует работу нервной системы насекомых. Он начинает действовать буквально за часы после применения, проникает в почву и впитывается корнями растений.

Почему стоит попробовать:

Быстро уничтожает муравьёв и их личинок.

Дополнительно работает против почвенных вредителей.

Защищает растения до 2-3 недель.

Пример: гранулы "Муравьед" (5% диазинона) — муравьи исчезают за 48 часов. Особенно полезен при массовом нашествии и в открытом грунте.

Хлорпирифос: для тех, кто хочет результат надолго

Это средство медленнее, но действует вглубь. Через дыхательные пути проникает в организм муравьёв, вызывая паралич. Работает не сразу, зато эффект — пролонгированный.

Чем полезен:

Сохраняется в почве до 120 дней.

Испаряется — поражает даже скрытые гнезда.

Удобен для точечного нанесения (например, в гелях).

Пример: гель "Абсолют" (0.5% хлорпирифос) — наносится вдоль троп муравьёв, действует постепенно, но уничтожает всё семейство.

Что выбрать и когда

Нужно быстро? Берите диазинон. Уже через два дня муравьи исчезнут.

Нужна долговременная защита? Подходит хлорпирифос, особенно для теплиц и парников.

Система против муравьёв? Весной используйте диазинон, а перед зимовкой — хлорпирифос, чтобы обезопасить участок на месяцы.

Важно: не смешивайте препараты, это может усилить токсичность и навредить растениям. Всегда используйте защитные перчатки и маску — оба вещества агрессивны и требуют осторожного обращения.

Главное — не дать муравьям второй шанс

Если запустить ситуацию, муравьи быстро адаптируются и уходят глубже в почву. Чтобы этого не произошло, работайте на опережение и подбирайте средство под задачу: ударно — или долговременно. И тогда муравейник исчезнет, а урожай останется.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

