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Сад с интеллектом: автополив для ленивых и продвинутых — с этими гаджетами это возможно

2:23
Садоводство

Цветы вянут? Залили рассаду? Поливали каждый день, а почва всё равно сухая? Хватит гадать! Умные технологии с IoT-датчиками теперь сами подскажут, когда и сколько поливать. Это не просто удобно — это точный, экологичный и экономный способ ухаживать за растениями даже в экстремальную жару.

Технологии в саду
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технологии в саду

ТОП-3 гаджета для тех, кто любит растения и технологии

  1. Xiaomi Flower Care
    Миниатюрный сенсор, который втыкается прямо в горшок. Он измеряет влажность почвы, температуру, освещённость и уровень удобрений. Всё передаётся в приложение на смартфоне, которое сразу сообщает: "Полей меня!" — или "Всё хорошо, отдыхай".
  2. Parrot Pot Умный горшок с автополивом и встроенным резервуаром на 2,5 литра. Работает от солнечной батареи и следит за питанием растения. Подходит для балконов, лоджий и даже дачи. Главное — просто не забыть долить воду в бак.
  3. Raspberry Pi + датчик влажности Soil Moisture. Конструктор для продвинутых. Сенсоры втыкаются в землю, данные обрабатываются мини-компьютером Raspberry и могут быть синхронизированы с умным домом. Такой гаджет управляет грядками, теплицами и даже может отправлять уведомления в Telegram.

Как умные системы экономят воду

Подключённые к погодным API и анализируя влажность воздуха, IoT-сенсоры позволяют сократить расход воды на 30-40%. Система корректирует график полива, избегая лишнего увлажнения, и включается только тогда, когда нужно. Результат — здоровые растения и меньше потраченной воды.

Что выбрать именно вам

  • Комнатные растения? Xiaomi Flower Care подойдёт идеально.

  • Уход без усилий? Берите Parrot Pot и забудьте про тревоги.

  • Сад и теплица? Raspberry Pi даст полный контроль над поливом.

Не просто полив — будущее вашего сада

Умные датчики — это не каприз, а осознанный выбор. Они защищают растения от стресса, вас — от суеты, а природу — от перерасхода ресурсов. Переходите на технологичное садоводство — и пусть даже жара не испортит ваш зелёный оазис.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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