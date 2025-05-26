Скоро ударит ночной минус — и будет поздно: как подготовить участок за пару часов

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май вновь напомнит садоводам о своём непостоянстве. По данным метеорологов, в ближайшие ночи в отдельных регионах Центральной России возможны понижения температуры до -2 °C. Причина в изменении атмосферных условий — усилении антициклонов и приходе холодных масс воздуха вслед за циклонами.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Весенние заморозки

Особую опасность представляет так называемое радиационное выхолаживание. При ясном небе и сухом воздухе земля стремительно теряет накопленное за день тепло, особенно в низинах, где скапливается холодный воздух. Даже при плюсовых дневных температурах ночью возможно промерзание верхнего слоя почвы и растений.

Кому угрожает ночной минус

Под наибольшим риском оказались культуры, которые сейчас находятся в фазе активного роста и цветения. Это в первую очередь томаты, перцы, кабачки и другие теплолюбивые овощи. Цветущие плодовые деревья, такие как вишня, яблоня и груша, также очень уязвимы: даже кратковременное снижение температуры может привести к опадению завязей.

Не стоит забывать о ягодных кустарниках, молодых побегах картофеля и декоративных растениях — они тоже не переносят ночные заморозки.

Как защитить посадки

Садоводы и агрономы рекомендуют принять меры заранее. Во-первых, важно укрыть чувствительные растения плёнкой или агроволокном, оставив пространство между укрытием и культурой. Это поможет избежать прямого контакта с холодной поверхностью.

Полив накануне заморозка также играет важную роль: влажная почва медленнее остывает и дольше сохраняет тепло. Особенно эффективно это для картофеля и томатов.

Хорошим способом может быть лёгкое окучивание: слой земли защитит корневую систему от ночного похолодания. А в деревенских хозяйствах, где это допустимо, применяют метод дымления — создают лёгкую дымовую завесу, удерживающую тепло у земли.

Кроме того, можно использовать криопротекторы — специальные препараты, повышающие морозоустойчивость растений. Но их нужно применять строго по инструкции и заранее, до наступления минусовой температуры.

Готовность — залог урожая

Весенние заморозки — коварны своей внезапностью. Их легко недооценить, особенно после серии тёплых дней. Но именно они способны за одну ночь свести к нулю результаты всех весенних трудов. Поэтому важно не просто следить за прогнозом, но и заранее предусмотреть защиту для уязвимых культур.

Уточнения

Мороз — снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.

