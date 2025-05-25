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Эти красивые цветы погибнут, даже в самом ухоженном участке! Узнайте об особенностях почвы

2:35
Садоводство

Глинистая почва — одна из самых коварных для садоводов. Её плотная структура не только мешает воздуху проникать к корням, но и задерживает воду, провоцируя гниение и грибковые заболевания. При этом снаружи может казаться, что растения живут в изобилии влаги, но на деле — они буквально задыхаются.

Сухая глина - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сухая глина - panoramio

И если одни культуры адаптируются и мирятся с такими условиями, то другие быстро чахнут, теряют декоративность или вовсе погибают. Поэтому, если вы работаете с тяжёлой почвой, крайне важно понимать, какие растения туда сажать категорически не стоит.

Кому глина — приговор

По мнению садоводов и специалистов по ландшафту, особенно плохо переносят глинистую среду лаванда, пионы, тюльпаны, азалии, хосты, клематисы, пенстемоны, русский шалфей, гайлардии и циннии прерий.

Например, лаванда накапливает влагу в зоне кроны и у корней, из-за чего загнивает уже после первой сырой зимы. Обрезка и проветривание тут не помогут — глина буквально не отпускает воду, нарушая кислородный обмен.

Схожие проблемы испытывают бородачи и русский шалфей: эти растения чувствительны к застою влаги, особенно в прохладное время года. Их корни быстро загнивают, растение перестаёт развиваться, а иногда гибнет ещё до весны.

Пионы и тюльпаны, особенно в стадии формирования бутонов, страдают от переувлажнения — в тяжёлой почве луковицы начинают гнить, а сами цветы либо не распускаются, либо выглядят угнетёнными. Азалии и хосты любят влагу, но исключительно при хорошем дренажном слое, а в глине этот баланс нарушается.

Что делать, если почва глинистая

Отчаиваться не стоит. Даже если участок — сплошная глина, ситуацию можно поправить. Прежде всего стоит подойти к подбору растений осознанно — выбирать те, которые хорошо чувствуют себя в таких условиях.

Также полезно улучшить структуру почвы: добавить песок, компост, перепревший торф. Это поможет осветлить её, улучшить дренаж и аэрацию. Отличным решением будет использование приподнятых гряд, особенно для чувствительных культур — так вода не будет скапливаться у корней.

Не забывайте и про профилактику: не утрамбовывайте землю лишний раз, избегайте посадок в низинах и не сажайте растения слишком глубоко.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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