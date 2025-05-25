Дачная жизнь по правилам: почему ваши куры могут стоить вам земельного налога в 5 раз выше

Согласно закону №217-ФЗ о садоводческих товариществах (СНТ), дачники имеют полное право держать на своих участках кур, петухов и даже мелкий скот. Но при одном условии: всё - исключительно для личного пользования.
То есть яйца, молоко и прочая продукция от вашей живности не могут быть предметом продажи. Продал соседу десяток яиц — и вот уже вы нарушили закон. Такая "коммерция" трактуется как нецелевое использование земельного участка, и за неё можно получить:
Штраф от 10 000 до 20 000 рублей
Повышение земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка
С 1 марта 2025 года вступили в силу важные поправки в Земельный кодекс и закон о садоводстве. Теперь любая постройка с фундаментом (будь то сарай, баня, или курятник) подлежит обязательной регистрации в Росреестре.
Если этого не сделать вовремя:
Придётся уплатить налог за все предыдущие годы
Дополнительно — штраф 20% от суммы налога
А если постройка так и не будет узаконена — её могут заставить снести
Зарегистрированный объект облагается налогом от 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости ежегодно.
Самая частая причина ссор между соседями — это заборы, вышедшие за границы участка. Неправильно установленные ограждения теперь под особым контролем. Жалобу можно подать напрямую в Росреестр, и они быстро отреагируют.
Штраф за самовольный "захват" земли:
Не менее 5 000 рублей, даже за минимальное нарушение
До 10 000 рублей, если кадастровая стоимость участка не определена
При определённой стоимости — штраф может быть выше
Даже после оплаты штрафа, забор придётся демонтировать и перенести, а это — новые расходы, строительные работы и потерянные выходные. Поэтому перед установкой ограды стоит заказать проверку межевых границ, чтобы не налететь на ненужные проблемы.
Сегодняшняя дачная жизнь — это не только грядки и шашлыки, но и постоянная юридическая осторожность. Следить за законностью — дешевле, чем потом всё переделывать. Птицы, скот, заборы, сараи — всё это под контролем государства. Но если всё оформить правильно, дача остаётся источником радости, а не штрафов.
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.