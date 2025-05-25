Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот пирог с отрубями докажет, что полезное — значит вкусное: ПП сладость за 40 минут
Китай готовится к совместной эксплуатации месторождения цезия во Франции: экономическое и экологическое будущее проекта
Юбка-баллон возвращается: как создать сногсшибательный образ в 2025
Просто отдыхает: Денис Клявер сравнил российское метро с китайским — вот какое ему нравится больше
Топ-5 лучших выпечек от бабушек СССР
Один ингредиент превращает эти грибы в идеальную закуску — попробуйте и убедитесь
Дедовский секрет блестящих деталей: продукт, который работает лучше любой автохимии
Почему Николь Кидман исключила мужа из своих будущих проектов — актриса раскрыла секрет
Топ-5 самых быстрых мотоциклов СССР

Дачная жизнь по правилам: почему ваши куры могут стоить вам земельного налога в 5 раз выше

2:38
Садоводство

Согласно закону №217-ФЗ о садоводческих товариществах (СНТ), дачники имеют полное право держать на своих участках кур, петухов и даже мелкий скот. Но при одном условии: всё - исключительно для личного пользования.

Штраф
Фото: Designed by Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штраф

То есть яйца, молоко и прочая продукция от вашей живности не могут быть предметом продажи. Продал соседу десяток яиц — и вот уже вы нарушили закон. Такая "коммерция" трактуется как нецелевое использование земельного участка, и за неё можно получить:

  • Штраф от 10 000 до 20 000 рублей

  • Повышение земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка

Хозяйственные постройки: с фундаментом — значит официально

С 1 марта 2025 года вступили в силу важные поправки в Земельный кодекс и закон о садоводстве. Теперь любая постройка с фундаментом (будь то сарай, баня, или курятник) подлежит обязательной регистрации в Росреестре.

Если этого не сделать вовремя:

  • Придётся уплатить налог за все предыдущие годы

  • Дополнительно — штраф 20% от суммы налога

  • А если постройка так и не будет узаконена — её могут заставить снести

Зарегистрированный объект облагается налогом от 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости ежегодно.

Заборы: сантиметр туда — и влетели в штраф

Самая частая причина ссор между соседями — это заборы, вышедшие за границы участка. Неправильно установленные ограждения теперь под особым контролем. Жалобу можно подать напрямую в Росреестр, и они быстро отреагируют.

Штраф за самовольный "захват" земли:

  • Не менее 5 000 рублей, даже за минимальное нарушение

  • До 10 000 рублей, если кадастровая стоимость участка не определена

  • При определённой стоимости — штраф может быть выше

Даже после оплаты штрафа, забор придётся демонтировать и перенести, а это — новые расходы, строительные работы и потерянные выходные. Поэтому перед установкой ограды стоит заказать проверку межевых границ, чтобы не налететь на ненужные проблемы.

Сегодняшняя дачная жизнь — это не только грядки и шашлыки, но и постоянная юридическая осторожность. Следить за законностью — дешевле, чем потом всё переделывать. Птицы, скот, заборы, сараи — всё это под контролем государства. Но если всё оформить правильно, дача остаётся источником радости, а не штрафов.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Последние материалы
Дачная жизнь по правилам: почему ваши куры могут стоить вам земельного налога в 5 раз выше
Один ингредиент превращает эти грибы в идеальную закуску — попробуйте и убедитесь
Дедовский секрет блестящих деталей: продукт, который работает лучше любой автохимии
Почему Николь Кидман исключила мужа из своих будущих проектов — актриса раскрыла секрет
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет
Топ-5 самых быстрых мотоциклов СССР
Кинематограф во тьме: как диверсанты сорвали главный показ Канн
Молитва вместо бюллетеня: Зеленский призвал жителей Украины молиться за него
НАТО не прошло: что нашли бойцы ВС РФ под Романовкой в ДНР
Один приём, который сделает квартиру визуально дороже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.