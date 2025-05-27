Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Батат — южный гость, который всё чаще осваивает наши дачи. Его клубни бывают кремовыми, фиолетовыми и даже ярко-оранжевыми, а готовить из него можно хоть суп, хоть десерт. Но вот вырастить его в холодном климате — не такая уж простая задача.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ батат

Секрет успеха в рассаде: чем раньше прорастишь батат, тем вкуснее и богаче будет урожай. Рассказываем о двух простых способах, которые применяют опытные садоводы.

1. Метод банки: минимальный уход, максимум пользы

Берём обычный клубень батата весом до 200 г, втыкаем в него зубочистки и подвешиваем над банкой с водой. Нижняя часть погружается в жидкость, верхняя — остаётся на воздухе. Главное — чтобы помещение было тёплым, светлым и без сквозняков. Отличное место — подоконник над батареей.

Через пару недель проснутся почки. Из одной штуки получится до 10 крепких ростков. Когда побеги вырастут на 10 см, аккуратно отделяйте их и пересаживайте в землю — они быстро укореняются.

А сам батат можно оставить в банке — он даст новую волну ростков. Главное — следить за водой, менять её и не допускать гнили.

2. Метод субстрата: для тех, кто любит работать с землёй

Понадобится неглубокий ящик (до 20 см) и смесь из перегноя, песка и земли (1:1:1). Готовый субстрат желательно прокалить в духовке, чтобы убить патогены.

Укладываем клубни в субстрат, слегка присыпаем влажным песком или той же смесью. Держим в тепле, поливаем. Побеги появятся чуть позже, чем при водном методе, но укореняются не хуже.

Когда высаживать в грунт

Крепкие ростки высаживают в открытый грунт в середине мая, когда точно минует угроза заморозков. Температура ниже +10 °C — враг батата, рост приостанавливается сразу.

Уточнения

Бата́т — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель». Ценная пищевая и кормовая культура. Помимо клубней, в пищу используются также молодые листья и побеги — их едят как зелень.



