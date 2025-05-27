Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата

Батат — южный гость, который всё чаще осваивает наши дачи. Его клубни бывают кремовыми, фиолетовыми и даже ярко-оранжевыми, а готовить из него можно хоть суп, хоть десерт. Но вот вырастить его в холодном климате — не такая уж простая задача.
Секрет успеха в рассаде: чем раньше прорастишь батат, тем вкуснее и богаче будет урожай. Рассказываем о двух простых способах, которые применяют опытные садоводы.
Берём обычный клубень батата весом до 200 г, втыкаем в него зубочистки и подвешиваем над банкой с водой. Нижняя часть погружается в жидкость, верхняя — остаётся на воздухе. Главное — чтобы помещение было тёплым, светлым и без сквозняков. Отличное место — подоконник над батареей.
Через пару недель проснутся почки. Из одной штуки получится до 10 крепких ростков. Когда побеги вырастут на 10 см, аккуратно отделяйте их и пересаживайте в землю — они быстро укореняются.
А сам батат можно оставить в банке — он даст новую волну ростков. Главное — следить за водой, менять её и не допускать гнили.
Понадобится неглубокий ящик (до 20 см) и смесь из перегноя, песка и земли (1:1:1). Готовый субстрат желательно прокалить в духовке, чтобы убить патогены.
Укладываем клубни в субстрат, слегка присыпаем влажным песком или той же смесью. Держим в тепле, поливаем. Побеги появятся чуть позже, чем при водном методе, но укореняются не хуже.
Крепкие ростки высаживают в открытый грунт в середине мая, когда точно минует угроза заморозков. Температура ниже +10 °C — враг батата, рост приостанавливается сразу.
Бата́т — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель». Ценная пищевая и кормовая культура. Помимо клубней, в пищу используются также молодые листья и побеги — их едят как зелень.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.