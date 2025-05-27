Химия против челюстей: когда и чем поливать деревья, чтобы не осталось никого

Если в прошлом году плодожорка сгрызла яблоки, а вишню "скрутила" тля — ты знаешь, как обидно терять урожай. Но даже если в саду всё спокойно, не стоит расслабляться - вредители приходят неожиданно и массово. Поэтому лучшая тактика — опережать, а не спасать.
Сад — это не лес. Культурные деревья не справляются с вредителями сами. Без правильной схемы обработки ты рискуешь не только потерять плоды, но и ослабить дерево на годы вперёд. Особенно, если участок рядом с лесом или заражёнными посадками.
Первое опрыскивание - в фазе "зелёного конуса" (до бутонизации)
Второе - при формировании бутонов
Важно: во время цветения опрыскивать нельзя - погибнут опылители
Дополнительно: липкие пояса на стволах
Сразу после цветения — защита завязей и листвы
Повторные обработки — по факту появления вредителей
Важно следить за сроками ожидания перед сбором урожая
После сбора урожая - если вредители проявляли активность
Позднее — искореняющее опрыскивание от зимующих стадий
Побелка, обрезка, снятие старой коры — обязательны
Только в сухую, безветренную погоду
Утром или вечером, не под прямыми лучами
Обязательно — вся крона, нижняя сторона листа, побеги, ствол и приствольный круг
Не меняй дозировку "на глаз"
Не опрыскивай за 20 дней до сбора плодов (если не указано иное)
Алатар — мощный инсектоакарицид с двойным действием:
Работает через контакт и пищеварительную систему
Не смывается — благодаря прилипателю
Убивает плодожорку, листовёртку, тлю, медяницу, клещей и др.
Подходит для плодовых, декоративных, ягодных и даже овощных культур
Дозировка: 5 мл на 10 л воды.
Расход: до 5 л раствора на дерево.
Обработка — утром или вечером, минимум за 4-6 часов до дождя. Температура — от 12 до 25 °C.
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.