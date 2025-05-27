Химия против челюстей: когда и чем поливать деревья, чтобы не осталось никого

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в прошлом году плодожорка сгрызла яблоки, а вишню "скрутила" тля — ты знаешь, как обидно терять урожай. Но даже если в саду всё спокойно, не стоит расслабляться - вредители приходят неожиданно и массово. Поэтому лучшая тактика — опережать, а не спасать.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Рublic domain опрыскивание огорода

Почему важна регулярная обработка

Сад — это не лес. Культурные деревья не справляются с вредителями сами. Без правильной схемы обработки ты рискуешь не только потерять плоды, но и ослабить дерево на годы вперёд. Особенно, если участок рядом с лесом или заражёнными посадками.

Когда обрабатывать деревья: сезонная схема

Весна

Первое опрыскивание - в фазе "зелёного конуса" (до бутонизации)

Второе - при формировании бутонов

Важно: во время цветения опрыскивать нельзя - погибнут опылители

Дополнительно: липкие пояса на стволах

Лето

Сразу после цветения — защита завязей и листвы

Повторные обработки — по факту появления вредителей

Важно следить за сроками ожидания перед сбором урожая

Осень

После сбора урожая - если вредители проявляли активность

Позднее — искореняющее опрыскивание от зимующих стадий

Побелка, обрезка, снятие старой коры — обязательны

Как правильно обрабатывать:

Только в сухую, безветренную погоду

Утром или вечером, не под прямыми лучами

Обязательно — вся крона, нижняя сторона листа, побеги, ствол и приствольный круг

Не меняй дозировку "на глаз"

Не опрыскивай за 20 дней до сбора плодов (если не указано иное)

Чем опрыскивать: средство с нокдаун-эффектом

Алатар — мощный инсектоакарицид с двойным действием:

Работает через контакт и пищеварительную систему

Не смывается — благодаря прилипателю

Убивает плодожорку, листовёртку, тлю, медяницу, клещей и др.

Подходит для плодовых, декоративных, ягодных и даже овощных культур

Дозировка: 5 мл на 10 л воды.

Расход: до 5 л раствора на дерево.

Обработка — утром или вечером, минимум за 4-6 часов до дождя. Температура — от 12 до 25 °C.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

