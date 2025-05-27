Без кальция — ни плодов, ни корней: как подкормить сад правильно

Весной мы дружно кормим деревья азотом — и забываем о другом важнейшем элементе. А между тем, именно кальций отвечает за крепость тканей, устойчивость к болезням и качество плодов, которые не гниют и не горчат. Не будет кальция — не будет ни красивых яблок, ни долгого хранения.
Укрепляет клеточные стенки: плоды дольше хранятся
Стимулирует деление клеток: влияет на размер урожая
Регулирует водный баланс: защищает от жары и засухи
Повышает иммунитет: помогает растениям пережить стресс
Укрепляет корни: активизирует рост и питание
Особенно остро дефицит кальция возникает в первые 6–8 недель после цветения, когда формируются завязи. Без кальция — опадание плодов, стекловидность яблок, горькая пятнистость и хрупкость тканей.
Содержит азот + кальций
Быстро усваивается
1 ст. л. на 10 л воды
Поливать по влажной почве — 5 л на 1 кв.м
Подходит, если азота хватает
Корневая подкормка: 1 г на 10 л
Внекорневая: 1 г на 1 л — по листьям
Эффект усиливается, если кальций сочетается с бором:
Эколайн Кальций-Бор
Фолькроп Кальций-Бор
КальМагБор+МЭ и др.
Зола + уксус → ацетат кальция (быстро усваивается)
Мел + лимонная кислота → растворимый кальций
Используйте раствор по краю приствольного круга — не у самого ствола!
Первая подкормка — сразу после цветения
Вторая — через 2 недели
Внекорневые обработки — до образования плодов и после
Осенью — посыпка приствольного круга золой или доломитовой мукой
Он не передвигается по растению — нужен постоянный запас в почве
Избыток калия или магния вытесняет кальций
Сухая почва = плохое всасывание
Решение — регулярный полив, мульча и правильное чередование удобрений
Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.