Без кальция — ни плодов, ни корней: как подкормить сад правильно

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной мы дружно кормим деревья азотом — и забываем о другом важнейшем элементе. А между тем, именно кальций отвечает за крепость тканей, устойчивость к болезням и качество плодов, которые не гниют и не горчат. Не будет кальция — не будет ни красивых яблок, ни долгого хранения.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Цветущая яблоня

Почему кальций так важен:

Укрепляет клеточные стенки: плоды дольше хранятся

Стимулирует деление клеток: влияет на размер урожая

Регулирует водный баланс: защищает от жары и засухи

Повышает иммунитет: помогает растениям пережить стресс

Укрепляет корни: активизирует рост и питание

Особенно остро дефицит кальция возникает в первые 6–8 недель после цветения, когда формируются завязи. Без кальция — опадание плодов, стекловидность яблок, горькая пятнистость и хрупкость тканей.

Как и чем подкормить деревья кальцием:

1. Кальциевая селитра

Содержит азот + кальций

Быстро усваивается

1 ст. л. на 10 л воды

Поливать по влажной почве — 5 л на 1 кв.м

2. Хелат кальция

Подходит, если азота хватает

Корневая подкормка: 1 г на 10 л

Внекорневая: 1 г на 1 л — по листьям

3. Кальциево-борные удобрения

Эффект усиливается, если кальций сочетается с бором:

Эколайн Кальций-Бор

Фолькроп Кальций-Бор

КальМагБор+МЭ и др.

Народные рецепты с кальцием:

Зола + уксус → ацетат кальция (быстро усваивается)

Мел + лимонная кислота → растворимый кальций

Используйте раствор по краю приствольного круга — не у самого ствола!

Когда вносить кальций:

Первая подкормка — сразу после цветения

Вторая — через 2 недели

Внекорневые обработки — до образования плодов и после

Осенью — посыпка приствольного круга золой или доломитовой мукой

Почему кальций плохо усваивается:

Он не передвигается по растению — нужен постоянный запас в почве

Избыток калия или магния вытесняет кальций

Сухая почва = плохое всасывание

Решение — регулярный полив, мульча и правильное чередование удобрений

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



