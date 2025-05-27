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Без кальция — ни плодов, ни корней: как подкормить сад правильно

2:22
Садоводство

Весной мы дружно кормим деревья азотом — и забываем о другом важнейшем элементе. А между тем, именно кальций отвечает за крепость тканей, устойчивость к болезням и качество плодов, которые не гниют и не горчат. Не будет кальция — не будет ни красивых яблок, ни долгого хранения.

Цветущая яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Цветущая яблоня

Почему кальций так важен:

  • Укрепляет клеточные стенки: плоды дольше хранятся

  • Стимулирует деление клеток: влияет на размер урожая

  • Регулирует водный баланс: защищает от жары и засухи

  • Повышает иммунитет: помогает растениям пережить стресс

  • Укрепляет корни: активизирует рост и питание

Особенно остро дефицит кальция возникает в первые 6–8 недель после цветения, когда формируются завязи. Без кальция — опадание плодов, стекловидность яблок, горькая пятнистость и хрупкость тканей.

Как и чем подкормить деревья кальцием:

1. Кальциевая селитра

  • Содержит азот + кальций

  • Быстро усваивается

  • 1 ст. л. на 10 л воды

  • Поливать по влажной почве — 5 л на 1 кв.м

2. Хелат кальция

  • Подходит, если азота хватает

  • Корневая подкормка: 1 г на 10 л

  • Внекорневая: 1 г на 1 л — по листьям

3. Кальциево-борные удобрения

Эффект усиливается, если кальций сочетается с бором:

  • Эколайн Кальций-Бор

  • Фолькроп Кальций-Бор

  • КальМагБор+МЭ и др.

Народные рецепты с кальцием:

  • Зола + уксус → ацетат кальция (быстро усваивается)

  • Мел + лимонная кислота → растворимый кальций

  • Используйте раствор по краю приствольного круга — не у самого ствола!

Когда вносить кальций:

  • Первая подкормка — сразу после цветения

  • Вторая — через 2 недели

  • Внекорневые обработки — до образования плодов и после

  • Осенью — посыпка приствольного круга золой или доломитовой мукой

Почему кальций плохо усваивается:

  • Он не передвигается по растению — нужен постоянный запас в почве

  • Избыток калия или магния вытесняет кальций

  • Сухая почва = плохое всасывание

  • Решение — регулярный полив, мульча и правильное чередование удобрений

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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